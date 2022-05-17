https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-الاستخبارات-الروسية-قاعدة-التنف-الأميركية-في-سوريا-تحولت-إلى-مركز-إرهابي-1062354889.html

وكالة الاستخبارات الروسية: قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا تحولت إلى "مركز" إرهابي

وكالة الاستخبارات الروسية: قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا تحولت إلى "مركز" إرهابي

قال المكتب الصحفي لوكالة الاستخبارات الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا تحولت إلى "مركز" إرهابي، حيث يتم تدريب المسلحين الموالين... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T14:51+0000

2022-05-17T14:51+0000

2022-05-17T15:09+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار سوريا اليوم

قاعدة التنف

روسيا

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وتحولت القاعدة العسكرية المحددة ومحيطها منذ فترة طويلة إلى نوع من "المحور" الإرهابي، حيث يوجد ما يصل إلى 500 من عناصر "داعش" الموالين لواشنطن (جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي)، كما يتم "إعادة تدريب" جهاديين آخرين في نفس الوقت، حيث تعطى الأولوية لمواطني دول القوقاز وآسيا الوسطى.وبحسب المكتب الصحفي، تشمل "الدورة" التدريبية في التنف التدريب على استخدام الأنواع المتاحة من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، وطائرات الاستطلاع MQ-1C، ووسائل الاتصال والمراقبة المتطورة.وكانت الاستخبارات الخارجية الروسية، قد أعلنت في 4 مارس/آذار، أن قاعدة "التنف" الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة في سوريا، شهدت إعداد إرهابيين تابعين لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) من المخطط استخدامهم في دونباس. وأشار التقرير في شهر مارس إلى أن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصلان تشكيل "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ومن المقرر أن يتم نقلهم للمشاركة في أنشطة التخريب والإرهاب في أوكرانيا عبر أراضي بولندا".

https://arabic.sputniknews.com/20220304/الاستخبارات-الروسية-قاعدة-التنف-الخاضعة-لأمريكا-في-سوريا-شهدت-إعداد-إرهابيين-لاستخدامهم-في-دونباس-1059454280.html

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