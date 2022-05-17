https://arabic.sputniknews.com/20220517/وكالة-السعودية-تبحث-بيع-حصة-بقيمة-مليارات-الدولارات-في-شركة-لتجارة-النفط-1062361324.html

وكالة: السعودية تبحث بيع حصة بقيمة مليارات الدولارات في شركة لتجارة النفط

وكالة: السعودية تبحث بيع حصة بقيمة مليارات الدولارات في شركة لتجارة النفط

تدرس شركة "أرامكو" السعودية إجراء طرح عام أولي لذراعها التجاري، وسط طفرة في أسعار النفط، فيما يمكن أن يكون أحد أكبر الإدراجات في العالم هذا العام، ويقدر... 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T17:30+0000

2022-05-17T17:30+0000

2022-05-17T17:30+0000

اقتصاد

أخبار السعودية اليوم

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قالت مصادر مطلعة على تفكير الشركة لوكالة "بلومبيرغ"، إن شركة النفط العملاقة التابعة للحكومة السعودية تعمل مع البنوك بما في ذلك "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" لبحث الإدراج المحتمل لشركة "أرامكو تريدينغ".وأضافت المصادر أن وحدة التجارة يمكن أن تحقق قيمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، فيما قال اثنان منهم إن قيمتها قد تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار.وذكرا مصدران منهم أن "أرامكو"، التي أصبحت قبل أيام، الشركة الأكثر قيمة في العالم، قد تبيع حصة 30% في الوحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية في العالم هذا العام.أبقى منتجو النفط الرئيسيون الآخرون في الغالب على وحداتهم التجارية بعيدا عن الأسواق العامة، حذرا من الكشف عن أسرار مصادر الربح الكبيرة. وقالت المصادر إن "أرامكو" لا تزال تناقش مزايا الإدراج المحتمل، وليس هناك يقين من المضي قدما في الخطط.تستفيد شركات الطاقة في الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط لإدراج الأصول في البورصات، في الوقت الذي تسعى فيه حكوماتها إلى تقليل اعتمادها على النفط وجذب المستثمرين الأجانب.

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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم