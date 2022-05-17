بعد تحريرها...مدينة ماريوبول تعود إلى حياتها الطبيعية

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الأضواء في المباني السكنية في ماريوبول
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المدنيون يتجولون في أحد شوارع ماريوبول
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شاب يركب دراجة في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطواقم من موظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تقوم بإزالة الأنقاض في ماريوبول
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طواقم من موظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تقوم بإزالة الأنقاض في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenkoعمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
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© Sputnik . Alexey Kudenko
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطواقم من المرافق العامة تقوم باستخراج الجثث إثر تسرب أنابيب المياه
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طواقم من المرافق العامة تقوم باستخراج الجثث إثر تسرب أنابيب المياه
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إعادة الكهرباء إلى المستشفيات في ماريوبول
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عملية إزالة الأنقاض في ماريوبول
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سوق شعبي في أحد شوارع مدينة ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenkoطاقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بأعمال إصلاح أحد مستشفيات ماريوبول
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© Sputnik . Alexey Kudenko
طاقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بأعمال إصلاح أحد مستشفيات ماريوبول
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الأنوار في المباني السكنية
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الأطفال يلعبون داخل سيارات محطمة