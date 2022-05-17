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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220517/1062324194.html
بعد تحريرها...مدينة ماريوبول تعود إلى حياتها الطبيعية
بعد تحريرها...مدينة ماريوبول تعود إلى حياتها الطبيعية
شهدت مدينة ماريوبول قتالا داميا بين المسلحين الأوكرانيين والقوات الروسية خلال الشهرين الماضيين، حيث تم تدمير المباني السكنية والمستشفيات من قبل المتطرفين، ولكن... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T08:23+0000
2022-05-17T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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фото, وسائط متعددة, صور

بعد تحريرها...مدينة ماريوبول تعود إلى حياتها الطبيعية

08:23 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 17.05.2022)
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شهدت مدينة ماريوبول قتالا داميا بين المسلحين الأوكرانيين والقوات الروسية خلال الشهرين الماضيين، حيث تم تدمير المباني السكنية والمستشفيات من قبل المتطرفين، ولكن روسيا تمكنت في نهاية المطاف من السيطرة على المدينة بالكامل. والآن تجري طواقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية عمليات إعادة البناء في المنطقة.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالأضواء في المباني السكنية في ماريوبول
الأضواء في المباني السكنية في ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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الأضواء في المباني السكنية في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يتجولون في أحد شوارع ماريوبول
المدنيون يتجولون في أحد شوارع ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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المدنيون يتجولون في أحد شوارع ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورشاب يركب دراجة في ماريوبول
شاب يركب دراجة في ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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شاب يركب دراجة في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطواقم من موظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تقوم بإزالة الأنقاض في ماريوبول
طواقم من موظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تقوم بإزالة الأنقاض في ماريوبول - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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الذهاب إلى بنك الصور
طواقم من موظفي وزارة حالات الطوارئ الروسية تقوم بإزالة الأنقاض في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenkoعمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورطواقم من المرافق العامة تقوم باستخراج الجثث إثر تسرب أنابيب المياه
طواقم من المرافق العامة تقوم باستخراج الجثث إثر تسرب أنابيب المياه - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
طواقم من المرافق العامة تقوم باستخراج الجثث إثر تسرب أنابيب المياه
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورإعادة الكهرباء إلى المستشفيات في ماريوبول
إعادة الكهرباء إلى المستشفيات في ماريوبول - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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إعادة الكهرباء إلى المستشفيات في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعملية إزالة الأنقاض في ماريوبول
عملية إزالة الأنقاض في ماريوبول - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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عملية إزالة الأنقاض في ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورسوق شعبي في أحد شوارع مدينة ماريوبول
سوق شعبي في أحد شوارع مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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سوق شعبي في أحد شوارع مدينة ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenkoطاقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بأعمال إصلاح أحد مستشفيات ماريوبول
طاقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بأعمال إصلاح أحد مستشفيات ماريوبول - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
طاقم من وزارة حالات الطوارئ الروسية يقوم بأعمال إصلاح أحد مستشفيات ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالأنوار في المباني السكنية
الأنوار في المباني السكنية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexey Kudenko
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الأنوار في المباني السكنية
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورالأطفال يلعبون داخل سيارات محطمة
الأطفال يلعبون داخل سيارات محطمة - سبوتنيك عربي
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الأطفال يلعبون داخل سيارات محطمة
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