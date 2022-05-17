بعد طلبات وتوسلات عدة من أجل الإفراج عنهم... استسلام أكثر من 250 مسلحا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"

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استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف" في ماريوبول
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استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف" في ماريوبول
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مقاتل أوكراني مصاب بجرح خطير
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورطبيب روسي يفحص أحد المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف"
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طبيب روسي يفحص أحد المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع "آزوفستال"
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عناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع "آزوفستال"
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول
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المقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورسيارة إسعاف متجهة إلى مصنع "آزوفستال" لنقل المقاتيلين الأوكرانيين الجرحى
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سيارة إسعاف متجهة إلى مصنع "آزوفستال" لنقل المقاتيلين الأوكرانيين الجرحى
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلون أوكرانيون أسرى
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مقاتلون أوكرانيون أسرى
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمسلحون أوكرانيون أسرى من "آزوفستال"
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مسلحون أوكرانيون أسرى من "آزوفستال"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور
عنصر من الشرطة الشعبية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك أمام مصنع "آزوفستال"
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عنصر من الشرطة الشعبية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك أمام مصنع "آزوفستال"
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المسلحون الأوكرانيون عند نقلهم إلى أحد مستشفيات دونيتسك
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المسلحون الأوكرانيون عند نقلهم إلى أحد مستشفيات دونيتسك