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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/1062333133.html
بعد طلبات وتوسلات عدة من أجل الإفراج عنهم... استسلام أكثر من 250 مسلحا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"
بعد طلبات وتوسلات عدة من أجل الإفراج عنهم... استسلام أكثر من 250 مسلحا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"
مرّ شهران على حصار وتطويق القوات الروسية مصنع "آزوفستال"، حيث اختبأ عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة، محتجزين المدنيين في الداخل بمثابة دروع بشرية... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T11:29+0000
2022-05-17T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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بعد طلبات وتوسلات عدة من أجل الإفراج عنهم... استسلام أكثر من 250 مسلحا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"

11:29 GMT 17.05.2022 (تم التحديث: 11:30 GMT 17.05.2022)
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مرّ شهران على حصار وتطويق القوات الروسية مصنع "آزوفستال"، حيث اختبأ عناصر من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة، محتجزين المدنيين في الداخل بمثابة دروع بشرية. لكن المقاتلين الأوكرانيين اضطروا، أمس الاثنين، إلى الاستسلام وإلقاء السلاح، ويبلغ عددهم 265 مسلحا من بينهم 51 بحالة حرجة.
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استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف" في ماريوبول

استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة &quot;آزوف&quot; في ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف" في ماريوبول

© Sputnik . Alexey Kudenko  / الذهاب إلى بنك الصورمقاتل أوكراني مصاب بجرح خطير
مقاتل أوكراني مصاب بجرح خطير - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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مقاتل أوكراني مصاب بجرح خطير
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورطبيب روسي يفحص أحد المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف"
طبيب روسي يفحص أحد المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة آزوف - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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طبيب روسي يفحص أحد المقاتلين الأوكرانيين من كتيبة "آزوف"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع "آزوفستال"
عناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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عناصر من قوات دونيتسك الشعبية بالقرب من مصنع "آزوفستال"
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول
المقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Defence Ministry
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المقاتلون الأوكرانيون الذين استسلموا في مدينة ماريوبول
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورسيارة إسعاف متجهة إلى مصنع "آزوفستال" لنقل المقاتيلين الأوكرانيين الجرحى
سيارة إسعاف متجهة إلى مصنع آزوفستال لنقل المقاتيلين الأوكرانيين الجرحى - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexey Kudenko
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سيارة إسعاف متجهة إلى مصنع "آزوفستال" لنقل المقاتيلين الأوكرانيين الجرحى
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلون أوكرانيون أسرى
مقاتلون أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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مقاتلون أوكرانيون أسرى
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمسلحون أوكرانيون أسرى من "آزوفستال"
مسلحون أوكرانيون أسرى من آزوفستال - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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مسلحون أوكرانيون أسرى من "آزوفستال"
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

عنصر من الشرطة الشعبية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك أمام مصنع "آزوفستال"

عنصر من الشرطة الشعبية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك أمام مصنع &quot;آزوفستال&quot; - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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عنصر من الشرطة الشعبية التابعة لقوات جمهورية دونيتسك أمام مصنع "آزوفستال"

© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصور

المسلحون الأوكرانيون عند نقلهم إلى أحد مستشفيات دونيتسك

المسلحون الأوكرانيون عند نقلهم إلى أحد مستشفيات دونيتسك - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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المسلحون الأوكرانيون عند نقلهم إلى أحد مستشفيات دونيتسك

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