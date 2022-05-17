https://arabic.sputniknews.com/20220517/200-قتيل-و300-جريح-جندي-أوكراني-أسير-يعلن-خسائر-كتيبته-1062329525.html
200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته
200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته
كشف جندي أوكراني وقع في أسر محرري دونباس أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:25+0000
2022-05-17T09:25+0000
2022-05-17T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062329340_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_a60f14f8da07c251fb948882c1cb2318.jpg
وقال فاديم سميتسكي، وهو أحد عناصر اللواء 24 بالجيش الأوكراني، إن خسائر كتيبته في الأرواح بلغت بعد انسحابها من بوباسنايا 200 قتيل و300 جريح، أي أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.وانضم سميتسكي (20 عاما) إلى القوات التي حشدها نظام الحكم الأوكراني في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، في يوليو/تموز الماضي.ووقع سميتسكي في أسر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في بلدة بوباسنايا. وأعلن المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، في 9 مايو/أيار الجاري عن سيطرة قوات الجمهورية ووحدات من القوات المسلحة الروسية على بوباسنايا.وبدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062329340_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_92f69e58c7b31f03621c9a8478e44622.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته
تابعنا عبر
كشف جندي أوكراني وقع في أسر محرري دونباس أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.
وقال
فاديم سميتسكي، وهو أحد عناصر اللواء 24 بالجيش الأوكراني، إن خسائر كتيبته في الأرواح بلغت بعد انسحابها من بوباسنايا 200 قتيل و300 جريح، أي أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.
وانضم سميتسكي (20 عاما) إلى القوات التي حشدها نظام الحكم الأوكراني في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، في يوليو/تموز الماضي.
ووقع سميتسكي في أسر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في بلدة بوباسنايا. وأعلن المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، في 9 مايو/أيار الجاري عن سيطرة قوات الجمهورية ووحدات من القوات المسلحة الروسية على بوباسنايا.
وبدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.