عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/200-قتيل-و300-جريح-جندي-أوكراني-أسير-يعلن-خسائر-كتيبته-1062329525.html
200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته
200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته
كشف جندي أوكراني وقع في أسر محرري دونباس أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T09:25+0000
2022-05-17T09:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062329340_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_a60f14f8da07c251fb948882c1cb2318.jpg
وقال فاديم سميتسكي، وهو أحد عناصر اللواء 24 بالجيش الأوكراني، إن خسائر كتيبته في الأرواح بلغت بعد انسحابها من بوباسنايا 200 قتيل و300 جريح، أي أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.وانضم سميتسكي (20 عاما) إلى القوات التي حشدها نظام الحكم الأوكراني في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، في يوليو/تموز الماضي.ووقع سميتسكي في أسر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في بلدة بوباسنايا. وأعلن المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، في 9 مايو/أيار الجاري عن سيطرة قوات الجمهورية ووحدات من القوات المسلحة الروسية على بوباسنايا.وبدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062329340_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_92f69e58c7b31f03621c9a8478e44622.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

200 قتيل و300 جريح... جندي أوكراني أسير يعلن خسائر كتيبته

09:25 GMT 17.05.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورعسكريون أوكرانيون أسرى
عسكريون أوكرانيون أسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© Sputnik . РИА Новости
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف جندي أوكراني وقع في أسر محرري دونباس أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.
وقال فاديم سميتسكي، وهو أحد عناصر اللواء 24 بالجيش الأوكراني، إن خسائر كتيبته في الأرواح بلغت بعد انسحابها من بوباسنايا 200 قتيل و300 جريح، أي أن كتيبته فقدت 80 في المائة من عناصرها.
وانضم سميتسكي (20 عاما) إلى القوات التي حشدها نظام الحكم الأوكراني في شرق البلاد توطئة لشن هجوم على الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، في يوليو/تموز الماضي.
ووقع سميتسكي في أسر قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في بلدة بوباسنايا. وأعلن المتحدث باسم وزارة دفاع جمهورية لوغانسك، إيفان فيليبونينكو، في 9 مايو/أيار الجاري عن سيطرة قوات الجمهورية ووحدات من القوات المسلحة الروسية على بوباسنايا.
وبدأت وحدات من القوات الروسية عمليتها في أراضي أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала