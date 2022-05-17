https://arabic.sputniknews.com/20220517/43-ألف-حالة-وفاة-بسبب-حوادث-الطرق-بأمريكا-في-2021-1062358425.html
43 ألف حالة وفاة بسبب حوادث الطرق بأمريكا في 2021
43 ألف حالة وفاة بسبب حوادث الطرق بأمريكا في 2021
لقي نحو 43 ألف شخص مصرعهم في حوادث الطرق بالولايات المتحدة العام الماضي، وهو أعلى رقم تشهده البلاد خلال 16 عاما، مع عودة الأمريكيين للطرق السريعة بعدما أجبر... 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T16:18+0000
2022-05-17T16:18+0000
2022-05-17T16:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حوادث مرورية
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كانت القفزة البالغة 10.5%، عن أرقام 2020، هي أكبر زيادة منذ أن بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية بالطرق السريعة نظام جمع بيانات الوفيات بحسب وكالة أسوشيتدبرس.قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن بلاده تواجه أزمة بشأن طرقها.حثت إدارة السلامة حكومات الولايات والحكومات المحلية والسائقين والمدافعين عن السلامة المرورية على الانضمام لجهود وقف ارتفاع معدل الوفيات.تظهر الأرقام الأولية الصادرة اليوم الثلاثاء عن الإدارة أن 42915 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث تصادم العام الماضي، مقارنة بـ 38824 حالة وفاة في 2020. ومن المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في فصل الخريف.قاد الأمريكيون حوالي 325 مليار ميل العام الماضي بزيادة قدرها 11.2٪ عن عام 2020 مما ساهم في زيادة الحوادث.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/تقرير-يحدد-البلد-الأكثر-تسجيلا-لوفيات-حوادث-الطرق-في-العالم-1050762219.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, حوادث مرورية
43 ألف حالة وفاة بسبب حوادث الطرق بأمريكا في 2021
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لقي نحو 43 ألف شخص مصرعهم في حوادث الطرق بالولايات المتحدة العام الماضي، وهو أعلى رقم تشهده البلاد خلال 16 عاما، مع عودة الأمريكيين للطرق السريعة بعدما أجبر وباء كورونا الكثيرين على البقاء في المنزل.
كانت القفزة البالغة 10.5%، عن أرقام 2020، هي أكبر زيادة منذ أن بدأت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية بالطرق السريعة نظام جمع بيانات الوفيات بحسب وكالة أسوشيتدبرس.
21 نوفمبر 2021, 04:49 GMT
قال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج إن بلاده تواجه أزمة بشأن طرقها.
حثت إدارة السلامة حكومات الولايات والحكومات المحلية والسائقين والمدافعين عن السلامة المرورية
على الانضمام لجهود وقف ارتفاع معدل الوفيات.
تظهر الأرقام الأولية الصادرة اليوم الثلاثاء عن الإدارة أن 42915 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث تصادم العام الماضي، مقارنة بـ 38824 حالة وفاة في 2020. ومن المقرر أن تصدر الأرقام النهائية في فصل الخريف.
قاد الأمريكيون حوالي 325 مليار ميل العام الماضي بزيادة قدرها 11.2٪ عن عام 2020 مما ساهم في زيادة الحوادث.