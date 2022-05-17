https://arabic.sputniknews.com/20220517/5-طرق-مدهشة-للتخلص-من-النمل-في-المنزل-1062332533.html

5 طرق مدهشة للتخلص من النمل في المنزل

5 طرق مدهشة للتخلص من النمل في المنزل

يمكن أن يكون النمل مصدر إزعاج في المنزل، خاصة حول الطعام والشراب في المطبخ، لاسميا خلاص فصل الصيف حيث تنشط مثل هذه الحشرات. فكيف يمكنك التخلص منها نهائيا؟ 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T10:48+0000

2022-05-17T10:48+0000

2022-05-17T10:48+0000

الصحة

منوعات

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من المعروف أن النمل يدخل منازل الناس بحثا عن الطعام والماء خلال فترات الدفء، والمطبخ هو المكان الأكثر جاذبية بالنسبة له، حيث تستمتع هذه الحشرات الجائعة بفتات الأطعمة السكرية والبذور والحبوب، ويعد الحوض مكانا آخر جذابا لها لزيارته.التخلص من النمل الموجود لديك للأبد ليس بالمهمة السهلة، ولكن هناك بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها، بحسب موقع express.كيف تتخلصين من النمل في المطبخ؟معظم النمل غير ضار بالبشر، لكن يمكن أن يكون غير صحي عندما يُترك للتنقل في المطبخ.إذا وجدت نفسك في مواجهة غزو، فيجب تجنب الرش القاتل للنمل في المناطق التي تحضرين فيها الطعام، لذلك من الأفضل اختيار المزيد من العلاجات الطبيعية بدلا من ذلك.هناك الكثير من وسائل الردع الآمنة الخالية من المواد الكيميائية والتي ستعمل على العجائب في مطبخك، ولكن ما هي أفضل الأدوات التي يمكنك تجربتها؟1.البهاراتقد يبدو اكتشاف بعض النمل الزاحف حول مطبخك غير ضار، ولكن من المحتمل أن يكون هناك مئات أخرى تختبئ في منزلك.لحسن الحظ، لا تحتاجين إلى النظر إلى أبعد من خزانة المؤن لمنع المزيد منها من التحرك في الداخل.يمكن أن تعمل االبهارات المستخدمة في الطهي كرادع طبيعي للنمل، فقط ابحثي عن النكهات القوية مثل الفلفل والثوم والقرفة ومسحوق الكاري والملح.يمكن نثرها حول الحوض أو في أي منطقة لاحظت فيها وجود نمل مزعج يبحث عن الطعام في مطبخك.ستعمل البقايا المسحوقة من الطباشير أيضا بشكل جيد لإبعاد النمل عن مصادر الغذاء، فقط قومي برشه على الأسطح حيث تلاحظين الحشرات.2.الزيوت الأساسيةالرائحة القوية للزيوت العطرية من الحمضيات والنعناع تشبه العديد من الأعشاب الموجودة في التوابل حيث لا يستطيع النمل تحمل الرائحة.يمكن استخدام الزيوت العطرية بشكل طبيعي بعدة طرق مختلفة لردع النمل، إما كرذاذ أو نقع أو بلسم.الرذاذلعمل رذاذ مضاد للنمل، قومي بتخفيف 10-20 قطرة من الزيت الذي وقع اختيارك عليه في زجاجة رذاذ مملوءة بالماء.قومي بالرش حول مطبخك بانتظام لإبعاد النمل عن وعاء الفاكهة، أو من الزحف إلى الخزانات والأسطح.النقعببساطة قومي بنقع بضع كرات من الصوف القطني في الزيت العطري حتى يمتص العطر، ثم ضعيها حول مصادر الطعام والماء، أو في زوايا ألواح المطبخ والخزائن.البلسمامزجي بضع قطرات من الزيت المعطر مع الفازلين العادي لعمل بلسم معطر.ضعي كمية كبيرة من البلسم على طول حواف الخزانات وألواح الصرف والأرفف لإبعاد النمل عن طعامك وأوانيك.يمكن أيضا استخدام بودرة التلك فوق البلسم اللزج لإنشاء حاجز أقوى.سيقتل النمل عندما يتلامس ويمتص المسحوق من السطح.3. الماء المغليإذا لاحظت مجموعة من النمل تتجول بنشاط في مطبخك، فإن الماء المغلي هو الطريقة الأكثر أمانا للتخلص منها عندما يكونون بالقرب من الفاكهة أو غيرها من المواد الغذائية.ما عليك سوى صب الماء المغلي الطازج على النمل لقتله على الفور قبل إزالته من منزلك.في حين أنها لن تتخلص من مستعمرة بأكملها، فهي طريقة فعالة لقتل أكبر عدد ممكن دفعة واحدة.4.صابون اليدين أو الأطباقيزيل الماء والصابون رائحة فرمونات النمل التي تستخدمها لمتابعة أثرها في جميع أنحاء منزلك.بدون هذه الرائحة، لن تتمكن من التواصل مع بعضها البعض وستكافح للتجمع في مطبخك.حافظي على الأطباق النظيفة بالصابون أثناء تجفيفها من جانبها واغسلي الأسطح باستخدام صابون الأطباق أو صابون اليد للحفاظ على الرائحة المنعشة في الغرفة.5. بودرة التلكاتضح أن نشر مسحوق التلك يكسر أثر فيرومونات النمل - وهي نفس المادة المستخرجة من غدد النمل.دان شتاين، مؤلف كتاب "دليل دان العملي لمكافحة الآفات في المنزل بطريقة أقل سمية"، يلاحظ أن بودرة التلك يتم امتصاصها من خلال جلد النمل مما يؤدي إلى انسداد الشعب الهوائية، وفي النهاية قتلها.تقول إحدى المجربات لهذه الطريقة: "بودرة التلك هي الحل. استخدمتها عندما غزا النمل مطبخي وعملت بشكل رائع". وأضافت أخرى "وضعت بالقرب من نقاط دخول النمل إلى المنزل في حوالي شهر مايو والآن لست بحاجة إلى أي شيء آخر".كتبت أخرى: "يمكنك استخدام أي بودرة تلك قديمة. إنها رائعة، تقتلهم جميعا في وقت واحد وهي ليست باهظة الثمن".وقالت سيدة أخرى: "في كل عام، أنثر بودرة التلك على عتبة الباب وعتبات النوافذ. منذ أن بدأت في استخدام هذا المسحوق، لم أعد أعاني من مشكلة النمل في المنزل".

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