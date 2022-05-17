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6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا
6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا
أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-17T22:00+0000
2022-05-17T22:00+0000
مصر
نادي الأهلي
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جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، بحسب بيان النادي.وجاءت طلبات النادي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:وفي وقت سابق، اليوم، أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 مايو/آيار الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.كما أعلن "كاف" أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.
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مصر, نادي الأهلي

6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

22:00 GMT 17.05.2022
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.
جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، بحسب بيان النادي.
وجاءت طلبات النادي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:
1.
المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة - تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي....) لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره، وذلك وفقًا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل "كاف" بشكل عاجل.
2.
المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط، وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.
3.
المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.
4.
المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.
5.
المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات كاف المختلفة.
6.
المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـVAR من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية.

🚨🚨6 مطالب عاجلة للأهلي من «كاف» في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الخطيب

Posted by Al Ahly SC on Tuesday, May 17, 2022
وفي وقت سابق، اليوم، أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.
وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 مايو/آيار الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.
كما أعلن "كاف" أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.
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