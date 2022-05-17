https://arabic.sputniknews.com/20220517/6-مطالب-عاجلة-من-الأهلي-لـكاف-بشأن-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-1062370072.html

6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

6 مطالب عاجلة من الأهلي لـ"كاف" بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 6 مطالب عاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. 17.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-17T22:00+0000

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2022-05-17T22:00+0000

مصر

نادي الأهلي

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جاء الإعلان عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن، بحسب بيان النادي.وجاءت طلبات النادي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:وفي وقت سابق، اليوم، أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا، الجدل بشأن موعد وملعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي، إن نهائي دوري الأبطال يقام يوم 30 مايو/آيار الجاري بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.وأوضح أنه تقرر إقامة النهائي في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي في المغرب (9 بتوقيت مصر) أو 11 بتوقيت غرينتش.كما أعلن "كاف" أن نهائي الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، سيقام يوم الجمعة المقبل 28 مايو الجاري على ملعب أكبابيو بمدينة أويو في نيجيريا.

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مصر, نادي الأهلي