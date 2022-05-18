https://arabic.sputniknews.com/20220518/أبو-الغيط-يلتقي-ملك-إسبانيا-في-مدريد-ويجري-مباحثات-مع-ألباريس-1062389981.html

أبو الغيط يلتقي ملك إسبانيا في مدريد ويجري مباحثات مع ألباريس

أبو الغيط يلتقي ملك إسبانيا في مدريد ويجري مباحثات مع ألباريس

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة محادثات مع الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وذلك على هامش زيارته لمدريد للمشاركة في الدورة الأولى... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T12:34+0000

2022-05-18T12:34+0000

2022-05-18T12:34+0000

إسبانيا

جامعة الدول العربية

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كما أجرى أبو الغيط، مباحثات موسعة مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، بحسب بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه.وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء مع الملك، عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الجامعة العربية ودولها الأعضاء وإسبانيا، مشيدا بعمق هذه العلاقات في ظل الروابط التاريخية التي تربط الجانبين. كما كان اللقاء فرصة للتباحث حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف المصدر أن أبو الغيط كان قد تباحث مطولا مع وزير الخارجية الإسباني، خلال إفطار عمل، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به الى أعلى المستويات وكذلك على الصعيد العربي الأوروبي في ضوء الاستحقاقات المقبلة للتعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو الغيط على محورية الدور الإسباني في تعميق هذا التعاون عبر العمل الحثيث على إنجاح المؤتمر الوزاري العربي الأوروبي السادس المزمع عقده نهاية العام الجاري في القاهرة، والقمة العربية الأوروبية الثانية المزمع عقدها في بروكسل، وذلك للخروج بنتائج ملموسة تعكس تطلع الجانبين إلى تعميق الشراكة بينهما.وأوضح المصدر أن جلسة المباحثات تناولت أيضا تطورات القضية الفلسطينية، حيث نقل أبو الغيط لوزير الخارجية الإسباني قلقه العميق من الانسداد الذي وصلت إليه الأمور في ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين في غياب أي أفق لحل النزاع، وحذر أبو الغيط من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أية لحظة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.وذكر المصدر أن الجانبين تناولا تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على العالم وعلى المنطقة العربية وأهمية تكثيف الجهود لحلها، وفي هذا الصدد أكد أبو الغيط أن الجهد العربي للمساهمة في حل الأزمة لا يزال مستمرا وأعرب عن تطلعه للخطوات المقبلة لمجموعة الاتصال الوزارية العربية لتحقيق تقدم في هذا الخصوص.

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