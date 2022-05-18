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https://arabic.sputniknews.com/20220518/أردوغان-تركيا-استكملت-جزءا-كبيرا-من-المنطقة-الآمنة-التي-تبنيها-على-طول-الحدود-مع-سوريا-1062384244.html
أردوغان: تركيا استكملت جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي تبنيها على طول الحدود مع سوريا
أردوغان: تركيا استكملت جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي تبنيها على طول الحدود مع سوريا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا استكملت جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي تبنيها على طول الحدود مع سوريا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:51+0000
2022-05-18T10:51+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة له في البرلمان التركي: "استكملنا جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي نقوم بإنشائها على طول حدودنا (مع سوريا) ونعمل على تأمين ما تبقى من المناطق".وطالب أردوغان خلال حديثه، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم الدعم للعمليات التركية في سوريا، وعدم إعاقتها.وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/تركيا-وزير-الدفاع-ورئيس-الأركان-يتفقدان-الحدود-مع-سوريا-1061991851.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

أردوغان: تركيا استكملت جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي تبنيها على طول الحدود مع سوريا

10:51 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا استكملت جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي تبنيها على طول الحدود مع سوريا.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان خلال كلمة له في البرلمان التركي: "استكملنا جزءا كبيرا من المنطقة الآمنة التي نقوم بإنشائها على طول حدودنا (مع سوريا) ونعمل على تأمين ما تبقى من المناطق".
وطالب أردوغان خلال حديثه، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم الدعم للعمليات التركية في سوريا، وعدم إعاقتها.
وأعلنت أنقرة، في 18 آذار/مارس 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بهدف طرد وحدات الشعب الكردية من منطقة سيطرتها في عفرين.
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
تركيا… وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان الحدود مع سوريا
8 مايو, 15:11 GMT
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
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