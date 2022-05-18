https://arabic.sputniknews.com/20220518/أردوغان-موقفنا-واضح-من-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-ولا-يمكن-قبول-دول-داعمة-للإرهاب-في-الحلف-1062384013.html

أردوغان: موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ولا يمكن قبول دول داعمة للإرهاب في الحلف

أردوغان: موقفنا واضح من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ولا يمكن قبول دول داعمة للإرهاب في الحلف

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "موقف أنقرة واضح جدا من انضمام السويد و فنلندا إلى حلف الناتو"، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T10:38+0000

2022-05-18T10:38+0000

2022-05-18T10:38+0000

روسيا

السويد

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

الناتو

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وقال أردوغان، خلال كلمة له في البرلمان التركي: "موقفنا من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو واضح جدا.. هذه الدول تقدم كل الدعم للإرهابيين رغم كل اتصالاتنا معها".وأضاف أن "موافقة تركيا على توسع حلف الناتو مرتبط بمدى احترام الحلفاء لحساسيات تركيا بشأن الأمن والإرهاب"، مكررا رفضه لأي زيارات رسمية من جانب السويد وفنلندا إلى تركيا، لإقناعها بالعدول عن قرارها برفض انضمام الدولتين إلى الناتو.وكانت وسائل إعلام فلندية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، قال إعلام محلي، إن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.من جهتها، ذكرت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين، أن الناتو يتوقع أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف "في الأيام المقبلة" ومنحهما العضوية بسرعة.وقال دبلوماسي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء: "نعم ونعم: سيتقدمون وسيتم منحهم العضوية".وفقا للمصادر، خلال التصديق على عضوية البلدين، والذي سيستغرق عاما واحدا، سيزيد الناتو من وجود القوات في شمال أوروبا ويجري المزيد من التدريبات العسكرية.في هذه الأثناء، أعلنت الخارجية الروسية أن قبول السويد وفنلندا المحتمل في حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيستدعي ردا من روسيا.كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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روسيا, السويد, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, الناتو