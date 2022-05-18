https://arabic.sputniknews.com/20220518/أستراليا-تعلن-فرض-عقوبات-على-شخصيات-إعلامية-روسية-بارزة-1062372262.html

أستراليا تعلن فرض عقوبات على شخصيات إعلامية روسية بارزة

أستراليا تعلن فرض عقوبات على شخصيات إعلامية روسية بارزة

فرضت السلطات الأسترالية عقوبات على عددًا من الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية الروسية، من بينهم المدير التنفيذي لمؤسسة الإعلام الروسية ديمتري كيسيليف. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T02:33+0000

2022-05-18T02:33+0000

2022-05-18T02:41+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061429776_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_fef39173338441ffa3e0e88a966938a5.jpg

موسكو - سبوتنيك. كما تم فرض عقوبات على القائم بأعمال وزير الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان، وعلى المدير العام لـ "أر تي" أليكسي نيكولوف.كما وجد المراسل الحربي لشركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية الروسية (VGTRK) يفغيني بودوبني ومضيف القناة الأولى ميخائيل ليونتييف أنفسهم أيضا في قائمة العقوبات.وشملت القائمة أيضا شركة فاغنر العسكرية الخاصة وشركتين بيلاروسيتين.بالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود على المُشرِّع الأوكراني إيليا كيفا، الذي حرم من ولايته لدعم العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، والمشرع الأوكراني السابق تاراس.يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصةفي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة بمليارات الدولارات، لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة الجيش الروسي، في خطوة اعتبرت موسكو أنها تهدف لتأجيج النزاع وإطالة أمده.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/روسيا-سيغودنيا-الغرب-يريد-إثارة-انتفاضة-في-روسيا-1060276769.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا