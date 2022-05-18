https://arabic.sputniknews.com/20220518/أكثر-أطعمة-مفيدة-للقلب-والأوعية-الدموية-1062376363.html

خبيرة تغذية روسية تحدد أكثر الأطعمة فائدة للقلب والأوعية الدموية

خبيرة تغذية روسية تحدد أكثر الأطعمة فائدة للقلب والأوعية الدموية

قالت خبيرة التغذية مارينا فيدوروفا، في مقابلة حصرية معSOLENKAINFO ، إن أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في روسيا والعالم اليوم هو أمراض القلب والأوعية الدموية... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T07:39+0000

2022-05-18T07:39+0000

2022-05-18T07:42+0000

علوم

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وأشارت إلى أنه يمكن تقليل هذا الرقم عن طريق تعديل النظام الغذائي. أدرجت فيدوروفا قائمة بالمنتجات الأكثر فائدة للقلب والأوعية الدموية.قارنت خبير التغذية الأوعية الدموية البشرية بطريق سريع مزدحم في مدينة كبيرة. يمكن أن تتشكل اختناقات مرورية في الأوعية الدموية، مثل ما يحصل على طرق المدن الكبيرة. تنمو اللويحة المصلبة للشريان التي تتشكل في الشريان باستمرار ويتزعزع استقرارها نتيجة الالتهاب. يؤدي هذا إلى تكوين جلطة، غالبًا ما تكون سبب احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية واحتشاء الكلى ونقص التروية المعوية.وفقًا للخبيرة، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لبعض الأطعمة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، لأنها تقلل من احتمالية الإصابة بتجلط الدم، كما تقلل من معدل تطور لويحات تصلب الشرايين.الرمانأثبت فعاليته كوسيلة وقائية من أمراض القلب والأوعية الدموية. التناول المنتظم للرمان يحسن صورة الدهون والخصائص الريولوجية للدم، ويخفض مستويات الكوليسترول.التفاحتحتوي هذه الفاكهة على الكثير من الألياف التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح على البكتين. يعمل على تطبيع الكوليسترول، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.الطماطمتشتهر الخضار بمحتواها العالي من المغنيسيوم، وهو مفيد جدًا للقلب. تحتوي الطماطم أيضًا على مادة الليكوبين، وهي مادة لها تأثير مفيد على جسم الإنسان بأكمله. أظهرت الدراسات أنه كلما انخفض مستوى اللايكوبين في الدم، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الثومهذا المنتج ذو فائدة كبيرة لنظام القلب والأوعية الدموية لدينا. يحتوي الثوم على أكسيد النيتريك، وهو موسع للأوعية الدموية، أي أنه يوسع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تطبيع ضغط الدم.البرسيمون (الخرما)يحتوي البرسيمون على الكثير من مادة البوليفينول، والتي تؤثر بشكل إيجابي على مستوى الكوليسترول الكلي، وكذلك البيتا كاروتين والمغنيسيوم.السمكتنصح فيدوروفا باختيار السلمون. تناول هذا المنتج مرتين على الأقل في الأسبوع.عصير البرتقالفي هذه الحالة نتحدث عن عصير طازج. ثبت أن شرب كوبين من عصير البرتقال يوميًا يعمل على تطبيع ضغط الدم. وأشارت خبيرة التغذية إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.دقيق الشوفاندقيق الشوفان مفيد جدا لصحة الإنسان. يؤثر تناوله المنتظم بشكل إيجابي على عمل الجهاز الهضمي ونظام القلب والأوعية الدموية.

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علوم