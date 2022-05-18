https://arabic.sputniknews.com/20220518/أمريكا-تتوقع-إجراء-كوريا-الشمالية-لتجارب-نووية-أثناء-رحلة-بايدن-في-آسيا-1062406485.html
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجارب نووية أثناء رحلة بايدن في آسيا
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجارب نووية أثناء رحلة بايدن في آسيا
قال مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء إن بلاده تعتقد أن هناك "احتمالا حقيقا"، لإجراء كوريا الشمالية تجارب نووية بالتزامن مع أول رحلة يقوم بها جو بايدن إلى آسيا... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T20:31+0000
2022-05-18T20:31+0000
2022-05-18T20:31+0000
كوريا الجنوبية
جو بايدن
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نقلت "أسوشيتدبرس" عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قوله: "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجارب لصواريخ ذات قدرات نووية أو إجراء تجارب لسلاح نووي في غضون زيارة بايدن.يغادر الرئيس الأمريكي يوم الخميس للمشاركة في مجموعة من القمم التي تستضيفها كوريا الجنوبية واليابان حليفتا الولايات المتحدة.وذكر سوليفان أنه من الممكن أن تستغل كوريا الشمالية التي تحدت عقوبات الأمم المتحدة بإجراء مجموعة من التجارب الصاروخية هذا العام، زيارة بايدن للقيام بـ "استفزازات".وأوضح أن هذا قد يعني إجراء "مزيد من التجارب الصاروخية أو تجارب صاروخية بعيدة المدى أو تجربة نووية، أو كلاهما في الأيام التي تسبق أو أثناء أو بعد رحلة الرئيس إلى المنطقة".وأشار إلى أن إدارة بايدن مستعدة، "لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدى على وضعنا العسكري حسب الضرورة لضمان أننا نقدم الردع الدفاعي لحلفائنا في المنطقة وأننا نرد".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-زعيم-كوريا-الشمالية-يهاجم-كبار-مسؤولي-بلاده-بعد-انتشار-فيروس-كورونا-1062375682.html
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كوريا الجنوبية, جو بايدن
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجارب نووية أثناء رحلة بايدن في آسيا
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قال مسؤول أمريكي بارز، اليوم الأربعاء إن بلاده تعتقد أن هناك "احتمالا حقيقا"، لإجراء كوريا الشمالية تجارب نووية بالتزامن مع أول رحلة يقوم بها جو بايدن إلى آسيا بعد توليه منصب الرئيس الأمريكي.
نقلت "أسوشيتدبرس" عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قوله: "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجارب لصواريخ ذات قدرات نووية أو إجراء تجارب لسلاح نووي في غضون زيارة بايدن.
يغادر الرئيس الأمريكي يوم الخميس للمشاركة في مجموعة من القمم التي تستضيفها كوريا الجنوبية واليابان حليفتا الولايات المتحدة.
وذكر سوليفان أنه من الممكن أن تستغل كوريا الشمالية التي تحدت عقوبات الأمم المتحدة بإجراء مجموعة من التجارب الصاروخية
هذا العام، زيارة بايدن للقيام بـ "استفزازات".
وأوضح أن هذا قد يعني إجراء "مزيد من التجارب الصاروخية أو تجارب صاروخية بعيدة المدى أو تجربة نووية، أو كلاهما في الأيام التي تسبق أو أثناء أو بعد رحلة الرئيس إلى المنطقة".
وأشار إلى أن إدارة بايدن مستعدة، "لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدى على وضعنا العسكري حسب الضرورة لضمان أننا نقدم الردع الدفاعي لحلفائنا في المنطقة وأننا نرد".