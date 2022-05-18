https://arabic.sputniknews.com/20220518/أمريكا-تضغط-على-منظمة-الصحة-لدعوة-تايوان-لاجتماعها-السنوي-1062400437.html
أمريكا تضغط على منظمة الصحة لدعوة تايوان لاجتماعها السنوي
أمريكا تضغط على منظمة الصحة لدعوة تايوان لاجتماعها السنوي
حثت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء على دعوة تايوان لاجتماعها السنوي المقرر الأسبوع المقبل، على الرغم من معارضة الصين، معتبرة أن جائحة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:50+0000
2022-05-18T16:50+0000
2022-05-18T16:50+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار تايوان
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جاء هذا في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال بلينكن: "إن الاجتماع السنوي للمنظمة المقرر أن يعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو/ أيار، يشكل فرصة قوية لدفع التعاون باتجاه إنهاء جائحة كورونا، والنهوض بالصحة العالمية والأمن الصحي العالمي".وأضاف بلينكن في بيان: "نؤيد بقوة دعوة منظمة الصحة العالمية لتايوان للمشاركة كمراقب وتقديم خبراتها في المناقشات الهادفة للتوصل لحل".منعت تايوان من حضور جمعية الصحة العالمية كمراقب في عام 2016 من قبل الصين، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة منشقة.وجاء الحظر بعد أن رفضت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "صين واحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/منظمة-الصحة-العالمية-تشكك-في-استراتيجية-الصين-لمكافحة-الوباء-1062068975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, أخبار تايوان
أمريكا تضغط على منظمة الصحة لدعوة تايوان لاجتماعها السنوي
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حثت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء على دعوة تايوان لاجتماعها السنوي المقرر الأسبوع المقبل، على الرغم من معارضة الصين، معتبرة أن جائحة كوفيد 19 تتطلب تعاونا دوليا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال بلينكن: "إن الاجتماع السنوي للمنظمة المقرر أن يعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو/ أيار، يشكل فرصة قوية لدفع التعاون باتجاه إنهاء جائحة كورونا، والنهوض بالصحة العالمية والأمن الصحي العالمي".
وأضاف بلينكن في بيان: "نؤيد بقوة دعوة منظمة الصحة العالمية
لتايوان للمشاركة كمراقب وتقديم خبراتها في المناقشات الهادفة للتوصل لحل".
منعت تايوان من حضور جمعية الصحة العالمية كمراقب في عام 2016 من قبل الصين، التي تعتبر الجزيرة مقاطعة منشقة.
وجاء الحظر بعد أن رفضت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون الاعتراف بأن الجزيرة جزء من "صين واحدة".