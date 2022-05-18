https://arabic.sputniknews.com/20220518/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-تتفقان-على-إبقاء-وضع-الاستعداد-للقتال-الليلة-ضد-بيونغ-يانغ-1062399606.html
القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في وضع "الاستعداد للقتال الليلة" ضد بيونغ يانغ
القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في وضع "الاستعداد للقتال الليلة" ضد بيونغ يانغ
اتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب اليوم الأربعاء، على الحفاظ على وضع "جاهزية القتال الليلة" للقوات، ردا على إطلاق كوريا... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:20+0000
2022-05-18T16:20+0000
2022-05-18T16:50+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وأفاد البنتاغون في بيان: "يلتزم القائدان بالحفاظ على ’جاهزة القتال الليلة’ والتعاون الوثيق في مواجهة الأعمال الاستفزازية المستمرة من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".وأضاف: "الوزير أوستن والوزير لي تبادلا وجهات النظر حول البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد."أجرت كوريا الشمالية أحدث إطلاق صاروخي لها لمقذوف مجهول يوم الخميس، مسجلة بذلك الاختبار السادس عشر للصواريخ هذا العام.وتعتبر الولايات المتحدة وشركاؤها التجارب "استفزازية" وتنتهك الجهود الدولية لكبح جماح برامج كوريا الشمالية النووية وبرامج الصواريخ البالستية.وقال البيان إن أوستن ولي اتفقا على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن التعاون الثلاثي مع اليابان.كما هنأ أوستن لي على تعيينه في منصب وزير الدفاع الوطني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وفقا لما جاء في البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-كوريا-الشمالية-قد-تجري-اختبارا-للصواريخ-العابرة-للقارات-خلال-زيارة-بايدن-لآسيا--1062372786.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية
القوات الأمريكية والكورية الجنوبية في وضع "الاستعداد للقتال الليلة" ضد بيونغ يانغ
16:20 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
اتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب اليوم الأربعاء، على الحفاظ على وضع "جاهزية القتال الليلة" للقوات، ردا على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ.
واشنطن- سبوتنيك
. وأفاد البنتاغون في بيان: "يلتزم القائدان بالحفاظ على ’جاهزة القتال الليلة’ والتعاون الوثيق في مواجهة الأعمال الاستفزازية المستمرة من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".
وأضاف: "الوزير أوستن والوزير لي تبادلا وجهات النظر حول البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأكدا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد."
أجرت كوريا الشمالية أحدث إطلاق صاروخي
لها لمقذوف مجهول يوم الخميس، مسجلة بذلك الاختبار السادس عشر للصواريخ هذا العام.
وتعتبر الولايات المتحدة وشركاؤها التجارب "استفزازية" وتنتهك الجهود الدولية لكبح جماح برامج كوريا الشمالية
النووية وبرامج الصواريخ البالستية.
وقال البيان إن أوستن ولي اتفقا على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن التعاون الثلاثي مع اليابان.
كما هنأ أوستن لي على تعيينه في منصب وزير الدفاع الوطني، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وفقا لما جاء في البيان.