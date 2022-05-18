https://arabic.sputniknews.com/20220518/أم-أمريكية-ترسل-طفلها-إلى-المدرسة-بسلاح-ناري-في-حقيبته-1062400588.html

أم أمريكية ترسل طفلها إلى المدرسة بسلاح ناري في حقيبته

أم أمريكية ترسل طفلها إلى المدرسة بسلاح ناري في حقيبته

قالت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية إنها اعتقلت سيدة بتهمة تعريض طفل للخطر بعد أن أخرج مسدسا من حقيبته المدرسية بطريق الخطأ في حجرة الدراسة، مما أدى إلى إصابة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T16:37+0000

2022-05-18T16:37+0000

2022-05-18T16:37+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة قولها، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على الأم، تاتانينا كيلي، 28 عاما، كما مثلت أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، لتواجه ثلاث تهم تتعلق بجنح تعريض الأطفال للخطر.وفقا للشرطة، تم إطلاق النار من السلاح عن طريق الخطأ قبل الساعة 10 صباحًا بقليل، يوم أمس الثلاثاء، في فصل دراسي في مدرسة "والت ديزني ماجنت" في الجانب الشمالي من المدينة.وأضافت الشرطة أن الرصاصة ارتدت بعد أن اصطدمت بالأرض وأصابت الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بجرح في البطن، حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى في حالة مستقرة.ولم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل حول طبيعة إصابة الطفل، لكن مدير المدرسة أوضح في رسالة بالبريد الإلكتروني لأولياء الأمور أن الرصاصة "تسببت في ارتداد بعض الشظايا في الفصل الدراسي للطفل، مما أصاب أحد أفراد مدرستنا وتسبب في خدوش بسيطة".وفي وقت سابق، كشف تقرير لوزارة العدل الأمريكية أن سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تزايد أضعافا خلال 20 عاما.وذكر التقرير الذي نشرته الوزارة أن شركات تصنيع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة أنتجت خلال العقدين الماضيين أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 لوحدها.وأشار التقرير إلى أن الفترة نفسها شهدت استيراد واشنطن71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقطـ، بحسب "فرانس برس".

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مجتمع, الولايات المتحدة الأمريكية