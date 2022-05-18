https://arabic.sputniknews.com/20220518/أنقرة-مسألة-انضمام-فنلندا-والسويد-لحلف-الناتو-لن-تتقدم-ما-لم-يتم-معالجة-مخاوف-تركيا-الأمنية-1062402803.html

أنقرة: مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم ما لم يتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية

أنقرة: مسألة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو لن تتقدم ما لم يتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية

أبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، مسؤولين من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا، بأن مسألة انضمام هلسنكي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T17:33+0000

2022-05-18T17:33+0000

2022-05-18T17:33+0000

العالم

روسيا

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وبحسب تلفزيون "تي.آر.تي" التركي، بحث قالن خلال اتصال هاتفي، طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفنلندا والسويد، وأبلغهم بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو مخاوف تركيا الأمنية، مؤكدا أنه "إذا لم تُلبَّى مطالب أنقرة لإزالة مخاوفها الأمنية فإن مسألة انضمام فنلندا و السويد لحلف الناتو لن تتقدم".وشدد قالن على أن "أنقرة لن تقبل بأن تسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو، أن تستضيف أعضاء لتنظيمات "إرهابية" بالعمل في أراضيها".قدم سفيرا السويد وفنلندا لدى الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل (مقر حلف الناتو)، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، طلبي انضمام بلديهما إلى هذه المنظمة.وقالت بعثتا السويد وفنلندا في الناتو، عبر "تويتر"، إن هذا اليوم "تاريخي"؛ لقد قدمت فنلندا والسويد طلبات الحصول على عضوية الناتو.من جهته، أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، عبر "تويتر"، تسلمه الطلبين؛ قائلا، "تشرفنا باستلام طلبات عضوية فنلندا والسويد في الناتو .. هذا يوم جيد، في لحظة حرجة لأمننا".ونوه ستولتنبرغ إلى الطلبات التي قٌدمت اليوم هي "خطوة تاريخية"، وسينظر الحلفاء الآن في الخطوات التالية للحصول على عضوية الناتو.وحذرت روسيا، في أكثر من مناسبة، من أن إقدام فنلندا والسويد على الانضمام لحلف الناتو سيتطلب اتخاذ إجراءات من جانب روسيا، لحماية أمنها من التهديدات التي يشكلها الحلف لها، معتبرة أن خطوة الانضمام غير مبررة، لأن موسكو ليس لديها أي مشاكل مع هاتين الدولتين.

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