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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220518/أوكرانيا-تتقدم-على-إسرائيل-في-هذا-المجال-1062372889.html
أوكرانيا تتقدم على إسرائيل في هذا المجال
أوكرانيا تتقدم على إسرائيل في هذا المجال
أصبحت أوكرانيا أكبر متلقٍ للمساعدة العسكرية الأمريكية في العالم وفقا لإفادة صحيفة أمريكية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T04:29+0000
2022-05-18T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وبحسب "واشنطن بوست" فإن الولايات المتحدة أرسلت ما تقارب قيمته 2.7 مليار دولار من مساعدات عسكرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الفترة منذ عام 2014 حتى 2021. وبلغ حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية عام 2022 حتى الآن 3.8 مليار دولار.ولفتت الصحيفة إلى تقدُّم أوكرانيا على إسرائيل في هذا المجال. وكانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدة العسكرية الأمريكية في عام 2020 حينما تسلمت ما قيمته 3.3 مليار دولار من الولايات المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها منذ إنشائه بعد وقوع الانقلاب في كييف في عام 2014. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي بايدن حاليا إلى توفير المزيد من الدعم لكييف بعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها كييف منذ عام 2014.
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العالم

أوكرانيا تتقدم على إسرائيل في هذا المجال

04:29 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюкمدفع تركته القوات الأوكرانية في كوبيانسك
مدفع تركته القوات الأوكرانية في كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أصبحت أوكرانيا أكبر متلقٍ للمساعدة العسكرية الأمريكية في العالم وفقا لإفادة صحيفة أمريكية.
وبحسب "واشنطن بوست" فإن الولايات المتحدة أرسلت ما تقارب قيمته 2.7 مليار دولار من مساعدات عسكرية إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الفترة منذ عام 2014 حتى 2021. وبلغ حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية عام 2022 حتى الآن 3.8 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى تقدُّم أوكرانيا على إسرائيل في هذا المجال. وكانت إسرائيل أكبر متلق للمساعدة العسكرية الأمريكية في عام 2020 حينما تسلمت ما قيمته 3.3 مليار دولار من الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن تحيط نظام الحكم الحالي في أوكرانيا برعايتها منذ إنشائه بعد وقوع الانقلاب في كييف في عام 2014. وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي بايدن حاليا إلى توفير المزيد من الدعم لكييف بعدما بدأت روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا لحماية الناس من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها كييف منذ عام 2014.
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