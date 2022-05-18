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https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-امرأة-تتولى-المنصب-منذ-30-عاما-معلومات-عن-رئيسة-وزراء-فرنسا-الجديدة-إليزابيث-بورن-1062392940.html
أول امرأة تتولى المنصب منذ 30 عاما… معلومات عن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
أول امرأة تتولى المنصب منذ 30 عاما… معلومات عن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:39+0000
2022-05-18T13:39+0000
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أخبار فرنسا
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وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.وخلال خطاب تنصيبها، وجهت بورن رسالة للفتيات الفرنسيات، قالت فيها إنه يجب عليهن بذل الكثير من الجهد حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن، مؤكدا أن ترشيحها لهذا المنصب يصب في هذا الاتجاه، حسبما ذكرت "بي بي سي".وتوصف بورن بأنها "تكنوقراطية يسارية" وهي مهندسة تبلغ من العمر 61 عاما، تتميز بخبرتها في القضايا الاجتماعية وهو ما يدعم توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/الإليزيه-ماكرون-يعين-إليزابيث-بورن-رئيسة-للوزراء-ويكلفها-بتشكيل-الحكومة-1062312000.html
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العالم, أخبار فرنسا

أول امرأة تتولى المنصب منذ 30 عاما… معلومات عن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن

13:39 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANNرئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن
رئيس وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / CHRISTIAN HARTMANN
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أصبحت إليزابيث بورن، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء فرنسا منذ تولت إديث كريسون، هذا المنصب قبل 30 عاما، في عهد الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران.
وتولت بورن، منصب رئيس وزراء فرنسا، خلفا لجان كاستكس، الذي تقدم باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.
وكانت إليزابيث بورن، تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، بحسب موقع "فرانس 24"، الذي أوضح أنها تملك علاقات واسعة داخل النقابات العمالية.
وخلال خطاب تنصيبها، وجهت بورن رسالة للفتيات الفرنسيات، قالت فيها إنه يجب عليهن بذل الكثير من الجهد حتى يتمكن من تحقيق أحلامهن، مؤكدا أن ترشيحها لهذا المنصب يصب في هذا الاتجاه، حسبما ذكرت "بي بي سي".
وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
الإليزيه: ماكرون يعين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء ويكلفها بتشكيل الحكومة
16 مايو, 16:42 GMT
وتوصف بورن بأنها "تكنوقراطية يسارية" وهي مهندسة تبلغ من العمر 61 عاما، تتميز بخبرتها في القضايا الاجتماعية وهو ما يدعم توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في فرنسا.
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