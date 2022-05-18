https://arabic.sputniknews.com/20220518/أول-تعليق-إسرائيلي-على-تصنيع-إيران-طائرات-دون-طيار-في-طاجيكستان-1062405779.html
أول تعليق إسرائيلي على تصنيع إيران طائرات دون طيار في طاجيكستان
أول تعليق إسرائيلي على تصنيع إيران طائرات دون طيار في طاجيكستان
علقت وسائل إعلام عبرية على تصنيع إيران لطائرات دون طيار لأول مرة خارج أراضيها، وذلك في طاجيكستان. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T19:48+0000
2022-05-18T19:48+0000
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وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تصنيع إيران لطائرات دون طيار في طاجيكستان، وذلك لأول مرة خارج أراضيها، هو تحول مهم وخطير للصناعات العسكرية الإيرانية.وأوضحت الصحيفة أن إيران لا تخفي قيامها بتدشين مصنع للطائرات المسيرة في طاجيكستان وهي تتباهى بهذا الأمر، رغم قيامها بتصدير هذه الطائرات من قبل إلى فنزويلا، مؤكدة أن المصنع الإيراني في طاجيكستان هو "نقطة تحول" مهمة لإيران.وأشارت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن إيران تريد الابتعاد عن الغرب والتوجه نحو الشرق ومنطقة آسيا الوسطى، لافتة إلى أن الطائرة المسيرة "أبابيل 2" التي ستصنع في طاجيكستان، توصف بـ "الخطيرة"، رغم كونها ليست الأحدث لدى إيران.وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيرانية، قد أعلن عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.وتعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة الجوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إجراء-اختبارات-ناجحة-لطائرة-غزة-المسيرة-1061309629.html
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أخبار طاجيكستان, إيران, أخبار العالم الآن
أول تعليق إسرائيلي على تصنيع إيران طائرات دون طيار في طاجيكستان
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علقت وسائل إعلام عبرية على تصنيع إيران لطائرات دون طيار لأول مرة خارج أراضيها، وذلك في طاجيكستان.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست
الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تصنيع إيران لطائرات دون طيار في طاجيكستان، وذلك لأول مرة خارج أراضيها، هو تحول مهم وخطير للصناعات العسكرية الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة أن إيران لا تخفي قيامها بتدشين مصنع للطائرات المسيرة
في طاجيكستان وهي تتباهى بهذا الأمر، رغم قيامها بتصدير هذه الطائرات من قبل إلى فنزويلا، مؤكدة أن المصنع الإيراني في طاجيكستان هو "نقطة تحول" مهمة لإيران.
وأشارت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن إيران تريد الابتعاد عن الغرب والتوجه نحو الشرق ومنطقة آسيا الوسطى، لافتة إلى أن الطائرة المسيرة "أبابيل 2" التي ستصنع في طاجيكستان، توصف بـ "الخطيرة"، رغم كونها ليست الأحدث لدى إيران.
وكان حسين باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيرانية، قد أعلن عن افتتاح مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة من نوع "أبابيل 2" في مدينة دوشنبة عاصمة طاجيكستان.
وتعتبر طائرة "أبابيل 2" إنتاج منظمة صناعة الطيران
التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وتستخدم على نطاق واسع لدى الجيش الإيراني، وتتسم بأنها ذات ارتفاع طيران منخفض ومهام استهداف واستطلاع ومراقبة الجوية.