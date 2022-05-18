https://arabic.sputniknews.com/20220518/إسبانيا-تعتبر-قرار-روسيا-طرد-دبلوماسييها-غير-مبرر-1062401105.html

إسبانيا تعتبر قرار روسيا طرد دبلوماسييها غير مبرر

إسبانيا تعتبر قرار روسيا طرد دبلوماسييها غير مبرر

اعتبرت إسبانيا قرار روسيا طرد عدد من دبلوماسييها غير مبرر، وذلك مقارنة بقرار مدريد السابق بطرد دبلوماسيين روس بزعم تهديد مصالح البلاد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T16:51+0000

2022-05-18T16:51+0000

2022-05-18T16:51+0000

العالم

روسيا

إسبانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104533/46/1045334641_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_97345f7288c1512a9cb979e9c0994c73.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء، "ترفض إسبانيا القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي اليوم بطرد ما مجموعه 27 موظفًا من السفارة الإسبانية في روسيا".وقال البيان إنه فيما تبرر السلطات الروسية هذا القرار على أساس المعاملة بالمثل لطرد 27 مسؤولاً من السفارة الروسية في مدريد في نيسان/ أبريل الماضي"، فإن الطرد الذي قررته السلطات الإسبانية في ذلك الوقت كان يستند إلى أسباب أمنية مبررة على النحو الواجب، وهي غير موجودة في هذه القضية".وقالت إن موظفي سفارة إسبانيا لدى الاتحاد الروسي "احترموا دائمًا الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 27 موظفا من البعثات الدبلوماسية الأسبانية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.هذا وتم استدعاء السفير الأسباني، لدى روسيا، ماركوس غوميز مارتينيز، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته مدريد بإعلان 27 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في إسبانيا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم". وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم التأكيد على أن هذه الخطوة غير الودية سيكون لها تأثير سلبي على العلاقات الروسية الإسبانية". وأضاف البيان، "وردًا على ذلك، تم إعلان 27 موظفًا في السفارة الإسبانية في موسكو والقنصلية العامة الإسبانية في سان بطرسبورغ "أشخاصًا غير مرغوب فيهم". ويجب عليهم مغادرة أراضي الدولة في غضون 7 أيام من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير". وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس،الشهر الماضي، طرد 27 دبلوماسياً روسياً، ضمن حملة العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح مانويل أن القرار تضمن طرد الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة الروسية لدى إسبانيا إلى خارج الأراضي الإسبانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/روسيا-تطرد-8-دبلوماسيين-من-سفارة-اليابان---1061673789.html

إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, إسبانيا