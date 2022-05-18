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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إسرائيل-تدرس-نقل-الجنود-الأوكرانيين-الجرحى-للعلاج-لديها-1062397514.html
إسرائيل تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها
إسرائيل تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها
تدرس إسرائيل نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك التي تشهدها العملية العسكرية الروسية، جوا إلى مستشفياتها لتلقي العلاج الطبي اللازم. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:28+0000
2022-05-18T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء بأن "إسرائيل تدرس الآن إمكانية نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك جوا لتلقي العلاج".في سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم إن إسرائيل ستنقل على حسابها المواطنين الأوكرانيين المصابين للعلاج في البلاد.وأضاف الوزير، أنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، وأبلغه أنه سيتم تخصيص ملايين الشواكل الإضافية لإرسال أدوية إلى أوكرانيا.وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.ويأتي ذلك، تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

إسرائيل تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها

15:28 GMT 18.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
عمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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تدرس إسرائيل نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك التي تشهدها العملية العسكرية الروسية، جوا إلى مستشفياتها لتلقي العلاج الطبي اللازم.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء بأن "إسرائيل تدرس الآن إمكانية نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك جوا لتلقي العلاج".
في سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم إن إسرائيل ستنقل على حسابها المواطنين الأوكرانيين المصابين للعلاج في البلاد.
وأضاف الوزير، أنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، وأبلغه أنه سيتم تخصيص ملايين الشواكل الإضافية لإرسال أدوية إلى أوكرانيا.
وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
ويأتي ذلك، تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.

كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
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