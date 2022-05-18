إسرائيل تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورعمال طبيون ينقلون جنديًا مصابًا من الجيش الأوكراني، الذي ألقى سلاحه طوعًا، في أحد المستشفيات في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov/
تدرس إسرائيل نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك التي تشهدها العملية العسكرية الروسية، جوا إلى مستشفياتها لتلقي العلاج الطبي اللازم.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء بأن "إسرائيل تدرس الآن إمكانية نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك جوا لتلقي العلاج".
في سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم إن إسرائيل ستنقل على حسابها المواطنين الأوكرانيين المصابين للعلاج في البلاد.
وأضاف الوزير، أنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، وأبلغه أنه سيتم تخصيص ملايين الشواكل الإضافية لإرسال أدوية إلى أوكرانيا.
דיברתי עכשיו עם עמיתי שר הבריאות האוקראיני. נקצה מיליוני שקלים נוספים לתרופות שיועברו ישירות לאוקראינה, ונדאג להטיס פצועים מאוקראינה לטיפול בישראל - על חשבוננו. הבהרתי שוב: ישראל מגנה את הפלישה הרוסית האכזרית ועומדת לצד אוקראינה. זו עמדתנו החד משמעית, ואנחנו מגבים אותה במעשים. pic.twitter.com/8CPKhK6q5K— Nitzan Horowitz نيتسان هوروفيتس ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) May 18, 2022
وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
ويأتي ذلك، تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.
كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.
كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.