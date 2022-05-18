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https://arabic.sputniknews.com/20220518/إسرائيل-تشارك-في-معرض-أمريكي-للأسلحة-الدفاعية-وتكشف-النقاب-عن-سلاح-جديد-صور-1062398694.html
إسرائيل تشارك في معرض أمريكي للأسلحة الدفاعية وتكشف النقاب عن سلاح جديد.. صور
إسرائيل تشارك في معرض أمريكي للأسلحة الدفاعية وتكشف النقاب عن سلاح جديد.. صور
تشارك وزارة الدفاع الإسرائيلي في معرض "سوفيك 2022" في بلدة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وتكشف النقاب عن سلاح جديد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:52+0000
2022-05-18T15:52+0000
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ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت من خلالها مشاركتها في المعرض بأكثر من 10 صناعات دفاعية وشركات ناشئة في الجناح الإسرائيلي، بقيادة قسم الصادرات الدفاعية "سباط".وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنها تشارك بمعدات وقائية وأجهزة محاكاة للتدريب، فضلا عن كشفها للمشاركة بصاروخ موجه (جو أرض) من نوع AEROSPIKE ، لشركة "رفائيل" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.وذكر مجلة إسرائيل ديفنس، اليوم الأربعاء، أن بلادها تشارك في المعرض الأمريكي بصاروخ حديث موجه، من طراز AEROSPIKE، ويتميز بخفة وزنه ودقته العالية، ويستخدم في مجالات دفاعية وهجومية عدة.وأشارت المجلة إلى أن الصاروخ الإسرائيلي الموجه يستخدم للمنصات المحمولة جوا، ويسمح بالعمل مع أي أهداف متحركة أو الثابتة، في النهار والليل، فضلا عن عمله في أحلك الظروف الجوية.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تشارك في معرض أمريكي للأسلحة الدفاعية وتكشف النقاب عن سلاح جديد.. صور

15:52 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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تشارك وزارة الدفاع الإسرائيلي في معرض "سوفيك 2022" في بلدة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وتكشف النقاب عن سلاح جديد.
ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت من خلالها مشاركتها في المعرض بأكثر من 10 صناعات دفاعية وشركات ناشئة في الجناح الإسرائيلي، بقيادة قسم الصادرات الدفاعية "سباط".
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنها تشارك بمعدات وقائية وأجهزة محاكاة للتدريب، فضلا عن كشفها للمشاركة بصاروخ موجه (جو أرض) من نوع AEROSPIKE ، لشركة "رفائيل" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وذكر مجلة إسرائيل ديفنس، اليوم الأربعاء، أن بلادها تشارك في المعرض الأمريكي بصاروخ حديث موجه، من طراز AEROSPIKE، ويتميز بخفة وزنه ودقته العالية، ويستخدم في مجالات دفاعية وهجومية عدة.
وأشارت المجلة إلى أن الصاروخ الإسرائيلي الموجه يستخدم للمنصات المحمولة جوا، ويسمح بالعمل مع أي أهداف متحركة أو الثابتة، في النهار والليل، فضلا عن عمله في أحلك الظروف الجوية.
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