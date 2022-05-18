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إسرائيل تقرر السماح لـ "مسيرة الأعلام" بالمرور في باب العامود بالقدس
إسرائيل تقرر السماح لـ "مسيرة الأعلام" بالمرور في باب العامود بالقدس
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء السماح لـ "مسيرة الأعلام" بالمرور داخل الحي الإسلامي في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة باب العامود. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وافق في ختام تقييم للوضع أجراه رفقة قائد الشرطة كوبي شبتاي ورئيس شرطة منطقة القدس دورون تورغمان السماح للمسيرة التي ينظمها متطرفون يهود بالمرور في باب العامود.وأضافت أن بارليف قبل باقتراح الشرطة السماح للمسيرة التي تنطلق من القدس الغربية بالمرور عبر باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.ورحب منظمو المسيرة بقرار وزير الأمن الداخلي وقالوا : "ليس أنسب من السير في يوم عيد القدس في كل أنحاء المدينة. ترمز مسيرة الأعلام التقليدية أكثر من أي شيء آخر إلى تحرير القدس (احتلتها إسرائيل عام 1967) وربط المدينة من الغرب إلى الشرق، من خلال عشرات الآلاف الذين يسيرون بسعادة عبر شوارع البلدة القديمة في طريقهم إلى حائط المبكى (البراق)".من جانبه، احتج الوزير العربي بالحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج على قرار بارليف، واعتبر أنه ينطوي على تداعيات خطيرة.وقال فريج: "قرار الموافقة على انطلاق المسيرة الاستفزازية في الحي الإسلامي وباب العامود خطأ خطير ومقلق. الهدف من المسيرة في قلب القدس الشرقية ليس خير القدس، بل الرغبة في حرقها. لذلك أنوي العمل على تغيير القرار تفاديا لعواقبه الخطيرة".وخلال المسيرة الاستفزازية يحمل آلاف المستوطنين الأعلام الإسرائيلية ويجبون القدس بشقيها الغربي والشرقي، قبل أن يودوا "رقصة الأعلام"، ويرددون هتافات معادية للعرب والفلسطينيين.
https://arabic.sputniknews.com/20210611/إسرائيل-مسيرة-الأعلام-تمر-الثلاثاء-عبر-باب-العامود-بالقدس-الشرقية-1049221863.html
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إسرائيل تقرر السماح لـ "مسيرة الأعلام" بالمرور في باب العامود بالقدس
15:06 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء السماح لـ "مسيرة الأعلام" بالمرور داخل الحي الإسلامي في القدس الشرقية المحتلة ومنطقة باب العامود.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وافق في ختام تقييم للوضع أجراه رفقة قائد الشرطة كوبي شبتاي ورئيس شرطة منطقة القدس دورون تورغمان السماح للمسيرة التي ينظمها متطرفون يهود بالمرور في باب العامود.
وأضافت أن بارليف قبل باقتراح الشرطة السماح للمسيرة التي تنطلق من القدس الغربية بالمرور عبر باب العامود وصولا إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.
ورحب منظمو المسيرة بقرار وزير الأمن الداخلي وقالوا : "ليس أنسب من السير في يوم عيد القدس في كل أنحاء المدينة. ترمز مسيرة الأعلام التقليدية أكثر من أي شيء آخر إلى تحرير القدس (احتلتها إسرائيل عام 1967) وربط المدينة من الغرب إلى الشرق، من خلال عشرات الآلاف الذين يسيرون بسعادة عبر شوارع البلدة القديمة في طريقهم إلى حائط المبكى (البراق)".
من جانبه، احتج الوزير العربي بالحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج
على قرار بارليف، واعتبر أنه ينطوي على تداعيات خطيرة.
وقال فريج: "قرار الموافقة على انطلاق المسيرة الاستفزازية
في الحي الإسلامي وباب العامود خطأ خطير ومقلق. الهدف من المسيرة في قلب القدس الشرقية ليس خير القدس، بل الرغبة في حرقها. لذلك أنوي العمل على تغيير القرار تفاديا لعواقبه الخطيرة".
وخلال المسيرة الاستفزازية يحمل آلاف المستوطنين الأعلام الإسرائيلية ويجبون القدس بشقيها الغربي والشرقي، قبل أن يودوا "رقصة الأعلام"، ويرددون هتافات معادية للعرب والفلسطينيين.