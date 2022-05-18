https://arabic.sputniknews.com/20220518/إصابة-وزير-الصحة-الأمريكي-بكورونا-1062407432.html

إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

أصيب وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا، اليوم الأربعاء، بفيروس كورونا المستجد، وقالت الوزارة إنه يعاني من أعراض خفيفة للوباء. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T21:16+0000

2022-05-18T21:16+0000

2022-05-18T21:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

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وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، إن الاختبارات أثبتت إصابة وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا بكورونا أثناء زيارته للعاصمة الألمانية برلين، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز"، الأمريكية.وأضافت أن بيسيرا، الذي تلقى كامل الجرعات بما في ذلك التنشطية من اللقاح المضاد لكورونا، يعاني من أعراض خفيفة.وقالت المتحدثة وزارة الصحة الأمريكية سارة لوفينهايم، إن الوزير سيواصل العمل من العزل الصحي في برلين.وكانت المرة الأخيرة التي تواجد فيها بيسيرا في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، وهو لا يعتبر على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن.وسافر الوزير الأمريكي إلى برلين لحضور اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، المقررة الخميس والجمعة (غدا وبعد غد)ينصب تركيز الاجتماع على استخلاص الدروس من جائحة فيروس كورونا، وحماية غير المحصنين من الوباء، وكيفية تخفيف الضغوط على الأنظمة الصحية.يشار إلى أن بيسيرا التقى يوم يوم الثلاثاء بوزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، والتقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا لوثار ويلر ، واثنين من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين.وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للقاءات مع ويلر، الرجلان وهما يقفان بالقرب من بعضهم البعض دون أقنعة.وانتشرت موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا بين الطبقة السياسية في واشنطن، حيث أصيب نائب الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين وعدد من موظفي البيت الأبيض والمشرعين بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/إصابة-وزير-الخارجية-الأمريكي-بفيروس-كورونا-1061856435.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا