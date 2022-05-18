https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعصار-استوائي-يترك-182-ألف-مستهلك-في-البرازيل-دون-كهرباء-1062378577.html
إعصار استوائي يترك 182 ألف مستهلك في البرازيل دون كهرباء
إعصار استوائي يترك 182 ألف مستهلك في البرازيل دون كهرباء
قالت شركة المرافق البرازيلية سي إي إي إي إكواتوريل، اليوم الأربعاء، إن الإعصار المداري ياكيكان، الذي لا يزال مستمراً في جميع أنحاء جنوب شرق البرازيل، دمر خطوط... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T08:57+0000
2022-05-18T08:57+0000
2022-05-18T08:57+0000
العالم
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وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة على سواحل جنوب البرازيل وأوروغواي يوم الاثنين.وقالت الشركة في بيان لها: "كانت مناطق كامبانها والجنوب والوسط والجنوب أول من عانى من انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت الحالي، تنتقل الظاهرة (المناخ) إلى منطقة العاصمة، وتؤثر أيضًا على الشواطئ الجنوبية والشمالية. لقد سجلنا 182000 مستهلك بدون كهرباء".ووفقا للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، يحمل ياكيكان رياحا تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر (62 ميلا) في الساعة وأمطارا غزيرة.
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العالم
إعصار استوائي يترك 182 ألف مستهلك في البرازيل دون كهرباء
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قالت شركة المرافق البرازيلية سي إي إي إي إكواتوريل، اليوم الأربعاء، إن الإعصار المداري ياكيكان، الذي لا يزال مستمراً في جميع أنحاء جنوب شرق البرازيل، دمر خطوط الكهرباء وترك 182 ألف مستهلك دون كهرباء.
وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة على سواحل جنوب البرازيل وأوروغواي يوم الاثنين.
وقالت الشركة في بيان لها: "كانت مناطق كامبانها والجنوب والوسط والجنوب أول من عانى من انقطاع التيار الكهربائي. وفي الوقت الحالي، تنتقل الظاهرة (المناخ) إلى منطقة العاصمة، وتؤثر أيضًا على الشواطئ الجنوبية والشمالية. لقد سجلنا 182000 مستهلك بدون كهرباء".
ووفقا للمعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية، يحمل ياكيكان رياحا تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر (62 ميلا) في الساعة وأمطارا غزيرة.