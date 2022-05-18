https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-الجيش-الأمريكي-خلال-جلسات-الاستماع-في-الكونغرس-مقاطع-فيديو-جديدة-بها-أجسام-غريبة-1062398890.html

إعلام: الجيش الأمريكي خلال جلسات الاستماع في الكونغرس يظهر مقاطع فيديو جديدة بها أجسام غريبة

إعلام: الجيش الأمريكي خلال جلسات الاستماع في الكونغرس يظهر مقاطع فيديو جديدة بها أجسام غريبة

قدم الجيش الأمريكي مقاطع فيديو جديدة لأجسام طائرة مجهولة الهوية خلال جلسات الاستماع المفتوحة في الكونغرس. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T15:54+0000

2022-05-18T15:54+0000

2022-05-18T16:30+0000

العالم

رصد عسكري

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كما لوحظ، في أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تصويره قبل 3 سنوات من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، يلتقط جهاز رؤية ليلية جسمًا غير معروف على شكل مثلث. في الفيديو الثاني لعام 2021، الذي تم تصويره من قمرة القيادة لطائرة عسكرية ، يمكنك رؤية جسم غامض على شكل كرة.قال نائب مدير المخابرات البحرية الأمريكية سكوت براي، بحسب وسائل موقع "سي نت" الأمريكي: "لا أريد أن أقول إنه يمكنك تحديد طبيعة كل شيء نلاحظه ، ومع ذلك ، فهذا مثال رائع على أن الأمر يتطلب جهدًا كافيًا لفهم ما نراه".في الوقت نفسه، أكد نائب وزير الدفاع الأمريكي للمخابرات رونالد مالتري أن التحدي يكمن في "فهم ما يمكن أن يكون خارج الكوكب واستكشاف ما قد يعنيه ذلك بالنسبة لنا إذا كانت هناك أي تداعيات على الأمن القومي من وجهة نظر دفاعية".تذكر أنه في العام الماضي ، قدمت المخابرات الأمريكية تقريرًا يفيد بأن الخدمات الخاصة لم تستطع بعد أن تشرح بدقة طبيعة منشأ الأجسام الطائرة المجهولة التي شاهدها الجيش الأمريكي سابقًا. من عام 2004 إلى عام 2021 ، تم تسجيل 144 جسمًا غريبًا في Рمريكا ، معظمها بمساعدة العديد من الأدوات وأجهزة الاستشعار الخاصة.

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العالم, رصد عسكري