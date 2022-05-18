https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-الصحة-الإسبانية-تطلق-تحذيرا-بسبب-تفشي-مرض-جدري-القردة-1062387777.html
إعلام: الصحة الإسبانية تطلق تحذيرا بسبب تفشي مرض جدري القردة
إعلام: الصحة الإسبانية تطلق تحذيرا بسبب تفشي مرض جدري القردة
أشار تقرير إعلامي إلى أن وزارة الصحة الإسبانية والسلطات المحلية أطلقتا تحذيرا صحيا بعد الكشف عن ثماني حالات إصابة بفيروس جدري القرود في مدريد. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T12:03+0000
2022-05-18T12:03+0000
2022-05-18T12:03+0000
العالم
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وبحسب ما نشرت صحيفة El País، نقلاً عن وثائق وزارية حصلت عليها، فإن الخدمات الطبية لم تتمكن من تحديد صلة بين المصابين، ما يعني أن هناك عدة سلاسل لانتقال الفيروس.ومع ذلك، يوضح المنشور أنه حتى الآن، لم يكمل المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة التحليل الجيني للعينات المأخوذة من الأشخاص المصابين. وأصبحت إسبانيا ثالث دولة أوروبية يتم فيها اكتشاف حالات إصابة بفيروس جدري القرود بعد بريطانيا والبرتغال.هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس جدري القرود القاتل بعد اكتشاف أربع حالات جديدة في بريطانيا.وأفادت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، بأن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها في لندن وشمال شرق إنجلترا، ليست لها صلة معروفة بالإصابات الثلاث السابقة، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الصحة الإسبانية تطلق تحذيرا بسبب تفشي مرض جدري القردة
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أشار تقرير إعلامي إلى أن وزارة الصحة الإسبانية والسلطات المحلية أطلقتا تحذيرا صحيا بعد الكشف عن ثماني حالات إصابة بفيروس جدري القرود في مدريد.
وبحسب ما نشرت صحيفة El País، نقلاً عن وثائق وزارية
حصلت عليها، فإن الخدمات الطبية لم تتمكن من تحديد صلة بين المصابين، ما يعني أن هناك عدة سلاسل لانتقال الفيروس.
ومع ذلك، يوضح المنشور أنه حتى الآن، لم يكمل المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة التحليل الجيني للعينات المأخوذة من الأشخاص المصابين.
وأصبحت إسبانيا ثالث دولة أوروبية يتم فيها اكتشاف حالات إصابة بفيروس جدري القرود بعد بريطانيا والبرتغال.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية
من انتشار فيروس جدري القرود القاتل بعد اكتشاف أربع حالات جديدة في بريطانيا.
وأفادت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، بأن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها في لندن وشمال شرق إنجلترا، ليست لها صلة معروفة بالإصابات الثلاث السابقة، بحسب صحيفة "إكسبريس
" البريطانية.