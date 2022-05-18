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الخارجية الروسية تعزو بوادر أزمة الغذاء العالمية إلى "سياسات الغرب الخاطئة"

الخارجية الروسية تعزو بوادر أزمة الغذاء العالمية إلى "سياسات الغرب الخاطئة"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلاحظ رغبة الدول الغربية في إخراج "كل ذي قيمة" من أراضي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T13:08+0000

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وأضافت زاخاروفا: "نحن نشهد رغبة القيمين الغربيين في إخراج كل ما يمكن أن يكون ذا قيمة ما على الأقل من أراضي أوكرانيا".وكشفت زاخاروفا أن روسيا تقدم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا المساعدة الطبية لجميع الضحايا المدنيين والعسكريين على حد سواء، ولا تفعل ذلك "للاستعراض".وأوضحت: "ترى لقطات لتقديم المساعدة الطبية للجرحى المصابين بجروح خطيرة، هذه المساعدة واقعية، لأشخاص بعينهم، وليست للعرض، وسيستمر هذا في المستقبل، وسيتم تقديم هذه المساعدة بغض النظر عمن يتم تقديمها له، والسيناريو الذي يمتد لهذا الشخص أو ذاك، سواء كان مدنيا أو مقاتلا أو عنصرا عسكريا".وشددت زاخاروفا على أن "قواعد القانون الإنساني ليست ذات صلة بنا فحسب، ولكنها أساسية، ولا ينبغي أن يساور أحد أي شك في هذا الأمر".وشددت زاخاروفا على أن الغرب الذي يزود كييف بأسلحة تستخدم أيضًا في قصف أراضي روسيا، يسعى "لإطالة أمد الصراع".وتابعت: "يواصل الغرب تسليم كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، ونرى في ذلك دعمًا مباشرًا للنازيين الجدد في محاولة لإطالة الأعمال العدائية قدر الإمكان".وأكدت زاخاروفا على أن الأسلحة الغربية تستخدم "لقتل جنود روس وقصف أراض روسية".ووفقا لها، فإن "حجم الدعم يتناسب مع الميزانيات العسكرية للدول الكبيرة، فتشارك المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك بولندا ودول البلطيق، بنشاط أكبر في تسليح كييف".وأضافت زاخاروفا أن الأموال التي أرسلتها الولايات المتحدة لا تنفق على أغراض إنسانية، بل على "القتل".وأردفت: "هذه أموال للقتل، تم منحها لنظام كييف من أجل مواصلة هذه المرحلة من الأزمة".كما كشفت زاخاروفا أن القوات الأوكرانية تركز تموضع مستودعات الذخيرة الخاصة بها في المنشآت المدنية مباشرة، وقد نشرت نقاط دفاع جوي في استوديو أوديسا السنيمائي".وقالت زاخاروفا: "في 19 أيار/مايو، سيشارك وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اجتماع لرؤساء وزارات خارجية دول البريكس عن طريق تقنية الفيديو، وسيتم النظر في مشاكل جدول الأعمال العالمي والإقليمي، والحفاظ على السلام والأمن وحل النزاعات الدولية الحادة".وذكرت زاخاروفا أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل قضايا تنسيق توجهات دول "البريكس" حول القضايا الرئيسية التي تناقش في المحافل الدولية، وقضايا تكثيف العمل المشترك في سياق مكافحة التحديات والتهديدات الجديدة.وأضافت زاخاروفا أن "الوزراء سيراجعون شراكة بريكس الإستراتيجية في 3 مجالات رئيسية، سياسية واقتصادية وإنسانية في سياق الاستعدادات للقمة الرابعة عشرة القادمة للجمعية".كما نوهت زاخاروفا إلى أن ظواهر الأزمة التي لوحظت في سوق الغذاء العالمي ترتبط في المقام الأول "بأخطاء السياسات الاقتصادية والزراعية للدول الغربية".وتابعت: "الغرب ينسى أن ظاهرة الأزمة في سوق الغذاء العالمي مرتبطة في المقام الأول بالأخطاء المتراكمة والحسابات الخاطئة في سياسات الاقتصاد الكلي والطاقة والزراعة للدول الغربية بشكل مباشر".وتحدثت زاخاروفا عن الوضع في خيرسون: "في 16 أيار / مايو، هاجم القوميون الأوكرانيون عبر صواريخ سميرش المناطق السكنية في خيرسون، ولا توجد وحدات من القوات الروسية في خيرسون، وهو ما يدركه الجانب الأوكراني جيدًا، مما يعني أن الضربة تم توجيهها عمداً إلى السكان المدنيين انتقاماً لدعمهم لروسيا".واعتبرت زاخاروفا أن كييف "تبذل قصارى جهدها لضمان تواجد المدنيين والعسكريين والمسلحين في آزوفستال".وتابعت: "نظام كييف يبذل قصارى جهده لضمان تواجد المدنيين والعسكريين والمسلحين في أزوفستال وعدم مغادرتهم من هناك".

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