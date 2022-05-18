https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-دعوة-زيلينسكي-لقمة-الناتو-أمر-سيء-1062384582.html
إعلام: دعوة زيلينسكي لقمة الناتو "أمر سيء"
إعلام: دعوة زيلينسكي لقمة الناتو "أمر سيء"
وصف تقرير إعلامي دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة "الناتو" في مدريد في شهر يونيو/حزيران، بالأنباء المدمرة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:59+0000
2022-05-18T10:59+0000
2022-05-18T10:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وجاء في التقرير الذي نقله موقع Rebelion الإسباني: "زيلينسكي ليس الحاكم الجدير على الإطلاق الذي تحاول الدعاية الغربية تصويره. لقد حوّل البلاد إلى مستعمرة أمريكية واستمر في اضطهاد السكان المدنيين في دونباس وقصفهم".وخلص التقرير إلى أن توسع الناتو لا يعزز السلام، بل يؤدي إلى المواجهة والحرب. هذا وتخلت أوكرانيا في ديسمبر 2014 عن وضعها غير الحيادي، ثم كرست في الدستور المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. والآن أصبحت تتمتع بوضع شريك مع امتيازات عالية، لكنها تصر على العضوية الكاملة.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الحلف لم يتم النظر فيها الآن. لكنه شدد على أن الناتو لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح"، ولم يستبعد أن تحاول كييف في المستقبل الانضمام إلى المنظمة مرة أخرى.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: دعوة زيلينسكي لقمة الناتو "أمر سيء"
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وصف تقرير إعلامي دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لحضور قمة "الناتو" في مدريد في شهر يونيو/حزيران، بالأنباء المدمرة.
وجاء في التقرير الذي نقله موقع
Rebelion الإسباني: "زيلينسكي ليس الحاكم الجدير على الإطلاق الذي تحاول الدعاية الغربية تصويره. لقد حوّل البلاد إلى مستعمرة أمريكية واستمر في اضطهاد السكان المدنيين في دونباس وقصفهم".
وأضاف التقرير "يجب على الحكومة الإسبانية التوقف عن إمداد نظام كييف "الفاسد" بالأسلحة وسحب قواتها من أوروبا الشرقية. ويجب على أوكرانيا التوقيع على وثيقة الحياد والتخلي عن محاولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مع ضمانات التعايش بين الشعوب وأمن روسيا وأوروبا".
وخلص التقرير إلى أن توسع الناتو لا يعزز السلام، بل يؤدي إلى المواجهة والحرب. هذا وتخلت أوكرانيا في ديسمبر 2014 عن وضعها غير الحيادي، ثم كرست في الدستور المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. والآن أصبحت تتمتع بوضع شريك مع امتيازات عالية، لكنها تصر على العضوية الكاملة.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إمكانية انضمام أوكرانيا
إلى الحلف لم يتم النظر فيها الآن. لكنه شدد على أن الناتو لن يتخلى عن سياسة "الباب المفتوح"، ولم يستبعد أن تحاول كييف في المستقبل الانضمام إلى المنظمة مرة أخرى.