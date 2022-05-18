https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-عبري-إسرائيل-تسمح-بمسيرة-الأعلام-في-مسارها-المعتاد-الشهر-الجاري-في-القدس-1062394166.html
إعلام عبري: إسرائيل تسمح بمسيرة الأعلام في مسارها المعتاد الشهر الجاري في القدس
إعلام عبري: إسرائيل تسمح بمسيرة الأعلام في مسارها المعتاد الشهر الجاري في القدس
قررت إسرائيل السماح بتنظيم ما يعرف بـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها إسرائيليون في القدس في مسارها المعتاد الشهر الجاري، والتي أدى تنظيمها العام الماضي لمواجهات... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:56+0000
2022-05-18T13:56+0000
2022-05-18T13:56+0000
إسرائيل
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العالم
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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، "فبعد مناقشة تقييم الوضع بخصوص مسيرة الأعلام التي ستقام في 29 أيار/مايو، وافق وزير الأمن الداخلية، عومير بارليف، على المسيرة وفق التخطيط الذي كان معتادًا في الماضي".وجاء القرار بعد مداولات بين الوزير ومفوض الشرطة وقائد شرطة القدس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إعلام عبري: إسرائيل تسمح بمسيرة الأعلام في مسارها المعتاد الشهر الجاري في القدس
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قررت إسرائيل السماح بتنظيم ما يعرف بـ "مسيرة الأعلام" التي ينظمها إسرائيليون في القدس في مسارها المعتاد الشهر الجاري، والتي أدى تنظيمها العام الماضي لمواجهات إسرائيلية مع الفلسطينيين في المدينة والفصائل الفلسطينية في غزة.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، "فبعد مناقشة تقييم الوضع بخصوص مسيرة الأعلام التي ستقام في 29 أيار/مايو، وافق وزير الأمن الداخلية، عومير بارليف، على المسيرة وفق التخطيط الذي كان معتادًا في الماضي".
وجاء القرار بعد مداولات بين الوزير ومفوض الشرطة وقائد شرطة القدس.