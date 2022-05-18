https://arabic.sputniknews.com/20220518/إعلام-وزير-الخارجية-الأوكراني-فقد-أعصابه-خلال-محادثة-مع-وزيرة-الدفاع-الألماني-1062387383.html
إعلام: وزير الخارجية الأوكراني فقد أعصابه خلال محادثة مع وزيرة الدفاع الألماني
إعلام: وزير الخارجية الأوكراني فقد أعصابه خلال محادثة مع وزيرة الدفاع الألماني
أشار تقرير إعلامي إلى محادثة حادة دارت بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T11:56+0000
2022-05-18T11:56+0000
2022-05-18T11:56+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشرت صحيفة "Welt" فإن "وزير الخارجية الأوكراني طلب من ألمانيا تزويد أوكرانيا بالذخيرة المفقودة في أسرع وقت ممكن أو الاعتراف بأن الموضوع خارج جدول الأعمال. لقد كانت محادثة صعبة، فقد كوليبا خلالها أعصابه".وأشار الصحفيون إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية وعدت بتزويد كييف بدبابات ألمانية قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم.وبحسب المنشور فإن ألمانيا تبحث عبثا عن طرق للحصول على الذخيرة. وبحسب الصحيفة فإن سويسرا، التي يتم إنتاجها فيها، ترفض التصدير، متذرعة بالحياد في النزاعات الدولية.يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، والتي بدأت في 24 فبراير، تواصل واشنطن وحلفاء الناتو ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. في نهاية أبريل، طلب جو بايدن 33 مليار دولار لهذا الغرض، لكن الكونغرس زاد المبلغ إلى 40 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك وقع الرئيس على قانون الإعارة والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية للسلطات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلام: وزير الخارجية الأوكراني فقد أعصابه خلال محادثة مع وزيرة الدفاع الألماني
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أشار تقرير إعلامي إلى محادثة حادة دارت بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت.
وبحسب ما نشرت صحيفة
"Welt" فإن "وزير الخارجية الأوكراني طلب من ألمانيا تزويد أوكرانيا بالذخيرة المفقودة في أسرع وقت ممكن أو الاعتراف بأن الموضوع خارج جدول الأعمال. لقد كانت محادثة صعبة، فقد كوليبا خلالها أعصابه".
وأشار الصحفيون إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية وعدت بتزويد
كييف بدبابات ألمانية قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم.
وكتبت الصحيفة: "طلبت أوكرانيا بالضبط هذه الدبابات، لكنها سمعت من لامبرخت أن الإمداد غير منطقي بسبب نقص الذخيرة. وبعد شهرين، لم يتم حل مشكلة القذائف".
وبحسب المنشور فإن ألمانيا تبحث عبثا عن طرق للحصول على الذخيرة. وبحسب الصحيفة فإن سويسرا، التي يتم إنتاجها فيها، ترفض التصدير، متذرعة بالحياد في النزاعات الدولية.
يذكر أنه على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، والتي بدأت في 24 فبراير، تواصل واشنطن وحلفاء الناتو ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. في نهاية أبريل، طلب جو بايدن 33 مليار دولار لهذا الغرض، لكن الكونغرس زاد المبلغ إلى 40 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك وقع الرئيس على قانون الإعارة والتأجير، الذي يبسط تقديم المساعدة العسكرية للسلطات الأوكرانية.