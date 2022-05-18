https://arabic.sputniknews.com/20220518/إيطاليا-تدعو-إلى-بناء-دفاع-أوروبي-حقيقي-1062396892.html
إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"
إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"
دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى بناء ما وصفه بـ"دفاع أوروبي حقيقي مشترك"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ تلك الخطوة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:09+0000
2022-05-18T15:09+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دراغي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: "ينبغي أن نبني دفاعا أوروبيا حقيقيا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".وأوضح دراغي أن الهدف من الدفاع المشترك الذي يدعو لبنائه هو "المساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا، فهذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا على الساحة العالمية"، على حد قوله.واختتم رئيس الحكومة الإيطالية تصريحاته بالتشديد على "اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا".وفي وقت سابق، وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله، وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"
15:09 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى بناء ما وصفه بـ"دفاع أوروبي حقيقي مشترك"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ تلك الخطوة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"
عن دراغي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: "ينبغي أن نبني دفاعا أوروبيا حقيقيا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وأوضح دراغي أن الهدف من الدفاع المشترك الذي يدعو لبنائه هو "المساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا، فهذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا على الساحة العالمية"، على حد قوله.
وأضاف دراغي "نحن نعلم جيدا أن مسار التكامل الأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا وفنلندا، لم يكتمل بعد، لقد وضعتنا الحرب في أوكرانيا أمام تحديات إستراتيجية هائلة، لا يمكننا مواجهتها فرادى بميزانيات وطنية فردية".
واختتم رئيس الحكومة الإيطالية تصريحاته بالتشديد على "اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا".
وفي وقت سابق، وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.
ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا
الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله، وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.