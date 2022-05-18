عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220518/إيطاليا-تدعو-إلى-بناء-دفاع-أوروبي-حقيقي-1062396892.html
إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"
إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"
دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى بناء ما وصفه بـ"دفاع أوروبي حقيقي مشترك"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ تلك الخطوة. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T15:09+0000
2022-05-18T15:10+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049529789_0:144:2785:1711_1920x0_80_0_0_f789e9bcb3b2e37f779e009804c849f8.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دراغي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: "ينبغي أن نبني دفاعا أوروبيا حقيقيا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".وأوضح دراغي أن الهدف من الدفاع المشترك الذي يدعو لبنائه هو "المساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا، فهذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا على الساحة العالمية"، على حد قوله.واختتم رئيس الحكومة الإيطالية تصريحاته بالتشديد على "اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا".وفي وقت سابق، وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله، وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049529789_157:0:2629:1854_1920x0_80_0_0_8187929842a8677fdd7f07e88ef2a73f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

إيطاليا تدعو إلى بناء "دفاع أوروبي حقيقي"

15:09 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 18.05.2022)
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© Sputnik . Aleksei Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي إلى بناء ما وصفه بـ"دفاع أوروبي حقيقي مشترك"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ تلك الخطوة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن دراغي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: "ينبغي أن نبني دفاعا أوروبيا حقيقيا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وأوضح دراغي أن الهدف من الدفاع المشترك الذي يدعو لبنائه هو "المساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا، فهذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا على الساحة العالمية"، على حد قوله.
وأضاف دراغي "نحن نعلم جيدا أن مسار التكامل الأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا وفنلندا، لم يكتمل بعد، لقد وضعتنا الحرب في أوكرانيا أمام تحديات إستراتيجية هائلة، لا يمكننا مواجهتها فرادى بميزانيات وطنية فردية".
واختتم رئيس الحكومة الإيطالية تصريحاته بالتشديد على "اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا".
وفي وقت سابق، وجه عضو الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ماتيو سافيني، انتقادات إلى فنلندا والسويد بسبب خططهما للانضمام إلى حلف الناتو.
ووفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إيل فاتو كوتيديانو" الإيطالية، انتقد سالفيني، قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو، قائلاً إنه يجب تأجيله، وشدد زعيم حزب "ليجا نورد" (رابطة الشمال) اليميني، على أن إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لا يفضي إلى حل سلمي للأزمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала