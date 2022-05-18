https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأرصاد-السعودية-تصدر-تحذيرا-بشأن-حالة-الطقس-1062382655.html
الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس
الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس
حذرت الأرصاد السعودية من تغيرات في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تشمل هبوب رياح محملة بالأتربة وسحب وتغيرات في حركة الرياح على سطح البحر. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:18+0000
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منوعات
أخبار السعودية اليوم
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وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار تأثير الأتربة والعوالق الترابية التي تثيرها رياح تتسبب في الحد من مستوى الرؤية الأفقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ويشمل ذلك أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة إضافة إلى الرياض ونجران ومناطق في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.كما تتعرض مناطق أخرى للرياح المحملة بالأتربة ومنها القصيم وحائل، في حين تشهد الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك أجواء غائمة جزئيا.ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحا سطحية تتراوح سرعتها بين 25 و45 كيلومترا في الساعة في الجزء الشمالي بينما تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة في الأجزاء الجنوبية منه.أما في مياه الخليج فتتراوح سرعة الرياح بين 25 و45 كيلومترا في الساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض الأحيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-أرصاد-سعودي-يحذر-من-موجة-برد-تضرب-المملكة-1059905985.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم
الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس
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حذرت الأرصاد السعودية من تغيرات في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تشمل هبوب رياح محملة بالأتربة وسحب وتغيرات في حركة الرياح على سطح البحر.
وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار تأثير الأتربة والعوالق الترابية التي تثيرها رياح تتسبب في الحد من مستوى الرؤية الأفقية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويشمل ذلك أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة إضافة إلى الرياض ونجران ومناطق في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.
كما تتعرض مناطق أخرى
للرياح المحملة بالأتربة ومنها القصيم وحائل، في حين تشهد الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك أجواء غائمة جزئيا
.
ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحا سطحية تتراوح سرعتها بين 25 و45 كيلومترا في الساعة في الجزء الشمالي بينما تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة في الأجزاء الجنوبية منه.
أما في مياه الخليج
فتتراوح سرعة الرياح بين 25 و45 كيلومترا في الساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض الأحيان.