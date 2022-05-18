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الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس
الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس
حذرت الأرصاد السعودية من تغيرات في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تشمل هبوب رياح محملة بالأتربة وسحب وتغيرات في حركة الرياح على سطح البحر. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:18+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار تأثير الأتربة والعوالق الترابية التي تثيرها رياح تتسبب في الحد من مستوى الرؤية الأفقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ويشمل ذلك أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة إضافة إلى الرياض ونجران ومناطق في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.كما تتعرض مناطق أخرى للرياح المحملة بالأتربة ومنها القصيم وحائل، في حين تشهد الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك أجواء غائمة جزئيا.ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحا سطحية تتراوح سرعتها بين 25 و45 كيلومترا في الساعة في الجزء الشمالي بينما تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة في الأجزاء الجنوبية منه.أما في مياه الخليج فتتراوح سرعة الرياح بين 25 و45 كيلومترا في الساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض الأحيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/خبير-أرصاد-سعودي-يحذر-من-موجة-برد-تضرب-المملكة-1059905985.html
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس

10:18 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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حذرت الأرصاد السعودية من تغيرات في حالة الطقس، اليوم الأربعاء، تشمل هبوب رياح محملة بالأتربة وسحب وتغيرات في حركة الرياح على سطح البحر.
وقال المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار تأثير الأتربة والعوالق الترابية التي تثيرها رياح تتسبب في الحد من مستوى الرؤية الأفقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ويشمل ذلك أجزاء من المناطق الشرقية في المملكة إضافة إلى الرياض ونجران ومناطق في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
خبير أرصاد سعودي يحذر من موجة برد تضرب المملكة
14 مارس, 19:22 GMT
كما تتعرض مناطق أخرى للرياح المحملة بالأتربة ومنها القصيم وحائل، في حين تشهد الحدود الشمالية ومناطق الجوف وتبوك أجواء غائمة جزئيا.
ولفت المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحا سطحية تتراوح سرعتها بين 25 و45 كيلومترا في الساعة في الجزء الشمالي بينما تتراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة في الأجزاء الجنوبية منه.
أما في مياه الخليج فتتراوح سرعة الرياح بين 25 و45 كيلومترا في الساعة مع أمواج يصل ارتفاعها إلى مترين في بعض الأحيان.
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