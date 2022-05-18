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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأسهم-الأمريكية-تسجل-أكبر-انخفاض-يومي-في-سنتين-تقريبا-1062407233.html
الأسهم الأمريكية تسجل أكبر انخفاض يومي خلال عامين
الأسهم الأمريكية تسجل أكبر انخفاض يومي خلال عامين
سجلت الأسهم الأمريكية أكبر تراجع يومي خلال عامين تقريبا، في ظل تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع الأسعار على الأرباح والتوقعات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية على... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T21:03+0000
2022-05-18T21:03+0000
البورصة الأمريكية
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عمليات البيع أدت إلى انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4٪، مع انخفاض أسهم المستهلكين بنسبة تجاوزت 6٪.وتراجعت أسعار أسهم شركة تارجت بأكثر من 20% في أسوأ خسارة لها منذ عام 1987، بعد تقلص توقعات أرباحها جراء ارتفاع التكاليف.وطالت الخسائر كذلك أسهم شركات التجزئة مثل "ولمارت" و"ميسيز".وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 5 ٪ مع انهيار أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو.تراجعت أسهم الشركات الكبرى مثل "آبل"، و"أمازون" بنسب لا تقل عن 5%..ارتفعت سندات الخزانة من جميع الفئات، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 و30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس.أما الدولار فقد ارتفع مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري.
https://arabic.sputniknews.com/20210703/مؤشرات-البورصة-الأمريكية-تبلغ-مستويات-غير-مسبوقة-1049452999.html
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البورصة الأمريكية

الأسهم الأمريكية تسجل أكبر انخفاض يومي خلال عامين

21:03 GMT 18.05.2022
© REUTERS / LUCAS JACKSONانخفاض الأسهم الأمريكية
انخفاض الأسهم الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© REUTERS / LUCAS JACKSON
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سجلت الأسهم الأمريكية أكبر تراجع يومي خلال عامين تقريبا، في ظل تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع الأسعار على الأرباح والتوقعات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عمليات البيع أدت إلى انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4٪، مع انخفاض أسهم المستهلكين بنسبة تجاوزت 6٪.
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2021
مؤشرات البورصة الأمريكية تبلغ مستويات غير مسبوقة 
3 يوليو 2021, 03:30 GMT
وتراجعت أسعار أسهم شركة تارجت بأكثر من 20% في أسوأ خسارة لها منذ عام 1987، بعد تقلص توقعات أرباحها جراء ارتفاع التكاليف.
وطالت الخسائر كذلك أسهم شركات التجزئة مثل "ولمارت" و"ميسيز".
وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضا بين المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 5 ٪ مع انهيار أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو.
تراجعت أسهم الشركات الكبرى مثل "آبل"، و"أمازون" بنسب لا تقل عن 5%..
ارتفعت سندات الخزانة من جميع الفئات، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 و30 عاما بمقدار 10 نقاط أساس.
أما الدولار فقد ارتفع مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري.
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