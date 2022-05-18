https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأمم-المتحدة-تخفض-توقعات-نمو-الاقتصاد-العالمي-إلى-31-1062402943.html
الأمم المتحدة تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1%
الأمم المتحدة تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1%
خفضت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بقوة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 4% إلى 3.1%. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T18:09+0000
2022-05-18T18:09+0000
2022-05-18T18:09+0000
منظمة الأمم المتحدة
الاقتصادي العالمي
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ورأت أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية العالمية وفاقمت الضغوط التضخمية ما أدى لتراجع التعافي الهش من جائحة كوورنا، بحسب أسوشيتدبرس.جاء في توقعات منتصف 2022 الصادرة عن إدارة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالمنظمة الدولية أن نمو الاقتصادات العالمية الكبرى - الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي- وأغلبية البلدان المتقدمة والنامية الأخرى سيشهد تراجعا.كما حذر تقرير الوضع الاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية من أن توقعات التراجع الحالية البالغة 3.1% تواجه مخاطر هبوط كبيرة نتيجة الأوضاع الأمنية في العالم وموجات جديدة محتملة من الوباء'.وتوقع التقرير حدوث زيادات حادة في أسعار الغذاء والأسمدة ستضر بالدول النامية بقوة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزيد الفقر.ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة فإن التضخم العالمي قد يرتفع إلى 6.7٪ في عام 2022 أي ضعف المتوسط البالغ 2.9٪ خلال الفترة 2010-2020 ، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الأمن-الروسي-العقوبات-ضد-روسيا-أدت-إلى-اضطراب-الاقتصاد-العالمي-1062383135.html
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منظمة الأمم المتحدة, الاقتصادي العالمي
الأمم المتحدة تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1%
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خفضت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بقوة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من 4% إلى 3.1%.
ورأت أن الأزمة الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية العالمية وفاقمت الضغوط التضخمية ما أدى لتراجع التعافي الهش من جائحة كوورنا، بحسب أسوشيتدبرس.
جاء في توقعات منتصف 2022 الصادرة عن إدارة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بالمنظمة الدولية أن نمو الاقتصادات العالمية الكبرى - الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي- وأغلبية البلدان المتقدمة والنامية الأخرى سيشهد تراجعا.
كما حذر تقرير الوضع الاقتصاد العالمي
والآفاق المستقبلية من أن توقعات التراجع الحالية البالغة 3.1% تواجه مخاطر هبوط كبيرة نتيجة الأوضاع الأمنية في العالم وموجات جديدة محتملة من الوباء'.
وتوقع التقرير حدوث زيادات حادة في أسعار الغذاء والأسمدة ستضر بالدول النامية بقوة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزيد الفقر.
ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة فإن التضخم العالمي قد يرتفع إلى 6.7٪ في عام 2022 أي ضعف المتوسط البالغ 2.9٪ خلال الفترة 2010-2020 ، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.