https://arabic.sputniknews.com/20220518/الأوقية-تخسر-16-دولارا-تراجع-أسعار-الذهب-عالميا-1062393949.html

الأوقية تخسر 16 دولارا... تراجع أسعار الذهب عالميا

الأوقية تخسر 16 دولارا... تراجع أسعار الذهب عالميا

أظهرت بيانات بورصة الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، تراجعت أسعار المعدن الأصفر عالميا واقترابها من أدنى مستوى لها من أواخر يناير تحت ضغط ناجم عن تعافي الدولار. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T14:01+0000

2022-05-18T14:01+0000

2022-05-18T14:01+0000

أسعار الذهب اليوم

اقتصاد

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وحسب بوابة "أخبار اليوم"، سجل سعر الأوقية 1810 دولارات، لتخسر الأوقية نحو 4 دولارات منذ ختام الأمس، و16 دولار منذ بداية تعاملات الثلاثاء.وتسود أسواق الذهب حالة من الارتباك والتذبذب نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم إلا أنه يظل ملاذا أمن ومخزن للقيمة.ورغم حالة التوتر التي تشهدها أسواق الذهب العالمية والمحلية يظل المعدن الأصفر يجذب إليه المستثمرين، حيث إنه يعد أفضل وعاء استثماري.وتسيطر حالة من الترقب تسيطر على المتعاملين لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي تعد المحرك الأساسي للأسعار العالمية في السوق ولها أكبر تأثير على أسعار الذهب العالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/تراجع-أسعار-الذهب-مع-أعلى-صعود-للدولار-الأمريكي-منذ-20-عاما-1062017969.html

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أسعار الذهب اليوم, اقتصاد