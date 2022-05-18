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طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر
طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر
أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني ‎الأدميرال شهرام إيراني، أن السفن القتالية الإيرانية اشتبكت، صباح اليوم الأربعاء، مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:33+0000
2022-05-18T10:56+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" عن إيراني قوله: "السفن القتالية الإيرانية اشتبكت صباح اليوم الأربعاء مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر"، موضحا "‎الاشتباك جاء بعد طلب السفينة الإيرانية النجدة من السفن الإيرانية القتالية إثر هجوم زوارق ‎القراصنة التي لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية".وأضاف أن "السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر"، منوها إلى أن "هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بعد تشكيل أمريكا تحالفا بحريا جديدا مع حلفائها في البحر الأحمر، نشهد زيادة في القرصنة على هذا الممر المائي الحيوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
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إيران, أخبار إيران

طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر

10:33 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 18.05.2022)
© AP Photo / Iranian Armyمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Iranian Army
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أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني ‎الأدميرال شهرام إيراني، أن السفن القتالية الإيرانية اشتبكت، صباح اليوم الأربعاء، مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تلك الزوارق لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية.
طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" عن إيراني قوله: "السفن القتالية الإيرانية اشتبكت صباح اليوم الأربعاء مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر"، موضحا "‎الاشتباك جاء بعد طلب السفينة الإيرانية النجدة من السفن الإيرانية القتالية إثر هجوم زوارق ‎القراصنة التي لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية".
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
الحرس الثوري يعتبر أن البحرية الإيرانية "أذلت" نظيرتها الأمريكية
12 مايو, 18:16 GMT
وأضاف أن "السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر"، منوها إلى أن "هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بعد تشكيل أمريكا تحالفا بحريا جديدا مع حلفائها في البحر الأحمر، نشهد زيادة في القرصنة على هذا الممر المائي الحيوي".
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