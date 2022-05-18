https://arabic.sputniknews.com/20220518/البحرية-الإيرانية-تعلن-الاشتباك-مع-زوارق-مهاجمة-في-البحر-الأحمر-1062383784.html
طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في البحر الأحمر
طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في البحر الأحمر
أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن السفن القتالية الإيرانية اشتبكت، صباح اليوم الأربعاء، مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T10:33+0000
2022-05-18T10:33+0000
2022-05-18T10:56+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" عن إيراني قوله: "السفن القتالية الإيرانية اشتبكت صباح اليوم الأربعاء مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر"، موضحا "الاشتباك جاء بعد طلب السفينة الإيرانية النجدة من السفن الإيرانية القتالية إثر هجوم زوارق القراصنة التي لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية".وأضاف أن "السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر"، منوها إلى أن "هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بعد تشكيل أمريكا تحالفا بحريا جديدا مع حلفائها في البحر الأحمر، نشهد زيادة في القرصنة على هذا الممر المائي الحيوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الحرس-الثوري-يعتبر-أن-البحرية-الإيرانية-أذلت-نظيرتها-الأمريكية-1062161376.html
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إيران, أخبار إيران
طهران تعلن وقوع اشتباكات مع زوارق هاجمت سفينة إيرانية في البحر الأحمر
10:33 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن السفن القتالية الإيرانية اشتبكت، صباح اليوم الأربعاء، مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تلك الزوارق لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية.
طهران - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "فارس" عن إيراني قوله: "السفن القتالية الإيرانية اشتبكت صباح اليوم الأربعاء مع زوارق مهاجمة كانت تحاول الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر"، موضحا "الاشتباك جاء بعد طلب السفينة الإيرانية النجدة من السفن الإيرانية القتالية إثر هجوم زوارق القراصنة التي لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية".
وأضاف أن "السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر"، منوها إلى أن "هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "بعد تشكيل أمريكا تحالفا بحريا جديدا مع حلفائها في البحر الأحمر، نشهد زيادة في القرصنة على هذا الممر المائي الحيوي".