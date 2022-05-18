https://arabic.sputniknews.com/20220518/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تطلب-إذن-روسيا-لنقل-سفن-من-البحر-الأسود-1062404933.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وحلفاؤها "يطلبون إذن روسيا" لنقل سفن من البحر الأسود
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وحلفاؤها "يطلبون إذن روسيا" لنقل سفن من البحر الأسود
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "اتصالات دبلوماسية مكثفة" جارية لاستئناف الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكراني. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T19:05+0000
2022-05-18T19:05+0000
2022-05-18T20:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واتهم سوليفان القوات الروسية "بإغلاق ساحل أوكرانيا على البحر الأسود" ومنع توريد الحبوب إلى السوق العالمية.وقال سوليفان في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "إننا نعمل عن كثب مع أوكرانيا والأمم المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين بشأن هذه القضية، وندعم الجهود المبذولة لضمان توريد هذه الحبوب إلى السوق العالمية حتى يمكن خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان".وأضاف أن "هناك مفاوضات دبلوماسية مكثفة جارية"، وحث روسيا على "وقف قصف أوديسا ورفع الحصار عن مينائها".وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 14 مايو/أيار على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، والتي اتهمت فيها روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء الوشيكة، قائلة إن الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام": "الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وهذا إذا ما تحدثنا عن سبب مباشر، والفشل في فهم هذا هو علامة على الغباء أو التضليل المتعمد للجمهور".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وحلفاؤها "يطلبون إذن روسيا" لنقل سفن من البحر الأسود
19:05 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "اتصالات دبلوماسية مكثفة" جارية لاستئناف الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكراني.
واتهم سوليفان القوات الروسية "بإغلاق ساحل أوكرانيا على البحر الأسود" ومنع توريد الحبوب إلى السوق العالمية.
وقال سوليفان في إفادة صحفية في البيت الأبيض: "إننا نعمل عن كثب مع أوكرانيا والأمم المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين بشأن هذه القضية، وندعم الجهود المبذولة لضمان توريد هذه الحبوب إلى السوق العالمية حتى يمكن خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان".
وأضاف أن "هناك مفاوضات دبلوماسية مكثفة جارية"، وحث روسيا على "وقف قصف أوديسا ورفع الحصار عن مينائها".
الولايات المتحدة وحلفائها يريدون الحصول على إذن من روسيا "لنقل عدد كبير من السفن في البحر الأسود وإلى العالم الخارجي".
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
، في 14 مايو/أيار على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، والتي اتهمت فيها روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء الوشيكة، قائلة إن الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.
وكتبت زاخاروفا، عبر قناتها على "تلغرام
": "الأسعار ترتفع بسبب العقوبات التي فرضها الغرب جماعيا، وتحت ضغط من الولايات المتحدة، وهذا إذا ما تحدثنا عن سبب مباشر، والفشل في فهم هذا هو علامة على الغباء أو التضليل المتعمد للجمهور".