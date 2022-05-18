https://arabic.sputniknews.com/20220518/البيت-الأبيض-يكشف-تفاصيل-اجتماع-نائب-وزير-الدفاع-السعودي-مع-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-1062374549.html
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T06:42+0000
2022-05-18T06:42+0000
2022-05-18T06:42+0000
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السعودية
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وقال البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين".وأضاف البيان أن سوليفان "أعاد تأكيد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأعرب عن تقديره لقيادة المملكة في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن".وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا أيضًا أهمية تنسيق الجهود من أجل ضمان المرونة الاقتصادية العالمية.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقون خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.وأضافت أن ابن سلمان وسوليفان بحثا العلاقات السعودية - الأمريكية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/السعودية-ترد-على-تكهنات-انهيار-العلاقات-مع-أمريكا-بعد-تقارير-عن-غضب-ابن-سلمان-1061467223.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
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وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.
وقال البيت الأبيض في بيان
أمس الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.
وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف البيان أن سوليفان "أعاد تأكيد التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن
بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأعرب عن تقديره لقيادة المملكة في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن".
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا أيضًا أهمية تنسيق الجهود من أجل ضمان المرونة الاقتصادية العالمية.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية
، أن الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقون خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن ابن سلمان وسوليفان بحثا العلاقات السعودية - الأمريكية وآفاق التعاون والتنسيق المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين.