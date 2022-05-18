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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الثلاثاء-الساخن-في-العاصمة-الليبية-1062392685.html
الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية
الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية
قوبلت محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء (18 مايو) بصدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، حيث تمكن باشاغا من... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:22+0000
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انفوجرافيك, инфографика

الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية

13:22 GMT 18.05.2022
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قوبلت محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء (18 مايو) بصدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، حيث تمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.
الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية - سبوتنيك عربي
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