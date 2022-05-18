https://arabic.sputniknews.com/20220518/الثلاثاء-الساخن-في-العاصمة-الليبية-1062392685.html
الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية
الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية
قوبلت محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء (18 مايو) بصدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، حيث تمكن باشاغا من... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T13:22+0000
2022-05-18T13:22+0000
2022-05-18T13:22+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الثلاثاء الساخن في العاصمة الليبية
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قوبلت محاولة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا لدخول العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء (18 مايو) بصدامات عنيفة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، حيث تمكن باشاغا من الفرار من وسط المدينة إلى أطرافها ثم غادر العاصمة لمنع المزيد من إراقة الدماء.