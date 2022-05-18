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الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية
الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية
أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:18+0000
2022-05-18T16:18+0000
الجزائر
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وأفادت إذاعة "موزاييك" الجزائرية، بأن القرار جاء بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لأغراض تجارية بشأن عمليات التصدير.وقررت السلطات إعادة فتح الحدود للقيام بعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة.وأبلغ رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وافق على إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.وكانت الجزائر، قررت، مطلع العام الجاري، السماح بالدخول والخروج فقط للمواطنين الجزائريين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة الإقامة، وأيضا التونسيين المقيمين في الجزائر الحاملين لبطاقة الإقامة.وحتى ما زالت الحدود البرية الجزائرية، مع تونس وليبيا مغلقتين أمام المسافرين من الجانبين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/وزراء-خارجية-الجزائر-وليبيا-وتونس-يبحثون-الملف-الليبي-1050599704.html
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الجزائر, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية

16:18 GMT 18.05.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية.
وأفادت إذاعة "موزاييك" الجزائرية، بأن القرار جاء بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لأغراض تجارية بشأن عمليات التصدير.
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وزراء خارجية الجزائر وليبيا وتونس يبحثون الملف الليبي
1 نوفمبر 2021, 21:50 GMT
وقررت السلطات إعادة فتح الحدود للقيام بعمليات التصدير القانونية التي تتم بالعملة الصعبة.
وأبلغ رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، وزير الداخلية كمال بلجود، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وافق على إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.
وكانت الجزائر، قررت، مطلع العام الجاري، السماح بالدخول والخروج فقط للمواطنين الجزائريين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة الإقامة، وأيضا التونسيين المقيمين في الجزائر الحاملين لبطاقة الإقامة.
وحتى ما زالت الحدود البرية الجزائرية، مع تونس وليبيا مغلقتين أمام المسافرين من الجانبين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
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