https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجنيه-الإسترليني-ينخفض-إلى-أدنى-مستوى-له-في-5-سنوات-تقريبا-1062394855.html
الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريبا
الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريبا
انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث تشير أحدث بيانات حول التضخم الوظائف والنمو البطيء للاقتصاد... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:24+0000
2022-05-18T14:24+0000
2022-05-18T14:24+0000
اقتصاد
بريطانيا
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انخفض الإسترليني مقابل الدولار في تعاملات بعد الظهر عقب صدور بيانات التضخم لشهر أبريل/ نيسان، حيث تراجع بنسبة 0.7% إلى 1.240 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.4% ليسجل 84 بنس مقابل اليورو الواحد، بحسب "ياهو فايننس".ويعكس انخفاض اليوم معظم المكاسب التي حققها الجنيه الثلاثاء عندما أعلى مستوى له منذ 5 مايو/ أيار، بعدما قفز بنسبة 1.4% عقب ظهور بيانات معدل البطالة والذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984.وأظهرت الأرقام الرسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 9%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار.أحدث مقياس يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا، والذي توقع أن يرتفع التضخم إلى 10% هذا العام، محذرا من أن هذا قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2022، ويعاني الاقتصاد البريطاني من أسوأ احتمالات الركود التضخمي، وهو نمو ضعيف إلى جانب تفاقم التضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/لم-يحدث-منذ-40-عاما-بريطانيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-التضخم-1062374879.html
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اقتصاد, بريطانيا
الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريبا
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انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث تشير أحدث بيانات حول التضخم الوظائف والنمو البطيء للاقتصاد البريطاني إلى خطر الركود التضخمي.
انخفض الإسترليني
مقابل الدولار في تعاملات بعد الظهر عقب صدور بيانات التضخم لشهر أبريل/ نيسان، حيث تراجع بنسبة 0.7% إلى 1.240 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.4% ليسجل 84 بنس مقابل اليورو الواحد، بحسب "ياهو فايننس".
ويعكس انخفاض اليوم معظم المكاسب التي حققها الجنيه الثلاثاء عندما أعلى مستوى له منذ 5 مايو/ أيار، بعدما قفز بنسبة 1.4% عقب ظهور بيانات معدل البطالة والذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984.
وأظهرت الأرقام الرسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة
ارتفع إلى 9%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار.
أحدث مقياس يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا، والذي توقع أن يرتفع التضخم إلى 10% هذا العام، محذرا من أن هذا قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.
تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل حاد خلال الربع الأول من عام 2022، ويعاني الاقتصاد البريطاني من أسوأ احتمالات الركود التضخمي، وهو نمو ضعيف إلى جانب تفاقم التضخم.