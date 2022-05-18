https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجيش-الإيراني-تزايد-أعمال-القرصنة-في-البحر-الأحمر-1062399926.html
الجيش الإيراني: تزايد أعمال "القرصنة" في البحر الأحمر
الجيش الإيراني: تزايد أعمال "القرصنة" في البحر الأحمر
أكد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، تزايد "القرصنة" في البحر الأحمر. 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T16:27+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال إيراني أنه في أعقاب تأسيس التحالف البحري الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد تزايدت أحداث القرصنة البحرية في البحر الأحمر، والذي وصفه بـ"الممر البحري المهم والمصيري".وجاءت تصريحات الأدميرال شهرام إيراني تعليقا على تصدي السفن القتالية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، لزوارق مهاجمة حاولت الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تلك الزوارق لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية.وشدد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني على أن فريق الحماية ومرافقة السفن التابع لهذه القوة الإيرانية قد تصدى اليوم لهجوم قراصنة البحار في منطقة البحر الأحمر.وذكر الأدميرال إيراني أن وحدة حماية ومرافقة السفن التابعة لسلاح البحر الإيراني تلقت نداء استغاثة لإحدى السفن الإيرانية يفيد بتعرضها لهجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر، وهو ما دفع بسفن الحماية البحرية إلى التوجه ناحية هذه المنطقة، وتصدت لتلك القطع المعادية.وأشار قائد سلاح البحرية الإرانية إلى أنه بعد وصول فريق حماية السفن إلى منطقة البحر الأحمر، اشتبكت مع السفن المعادية، لترغم الزوارق المعادية على المغادرة والفرار.ولفت إلى أن السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم القراصنة في البحر الأحمر، واصلت المضي في وجهتها مؤكدا أن أفراد طاقمها سالمون جميعا.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/وكالة-إيران-تصادر-سفينة-أجنبية-في-الخليج-وتحتجز-طاقمها-1062374226.html
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أخبار العالم الآن, إيران, البحر الأحمر
الجيش الإيراني: تزايد أعمال "القرصنة" في البحر الأحمر
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أكد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الأربعاء، تزايد "القرصنة" في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة إرنا،
مساء اليوم الأربعاء، عن الأدميرال إيراني أنه في أعقاب تأسيس التحالف البحري الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد تزايدت أحداث القرصنة البحرية في البحر الأحمر
، والذي وصفه بـ"الممر البحري المهم والمصيري".
وجاءت تصريحات الأدميرال شهرام إيراني تعليقا على تصدي السفن القتالية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، لزوارق مهاجمة حاولت الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن تلك الزوارق لاذت بالفرار بعد تدخل السفن الإيرانية القتالية.
وشدد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني على أن فريق الحماية ومرافقة السفن التابع لهذه القوة الإيرانية قد تصدى اليوم لهجوم قراصنة البحار في منطقة البحر الأحمر.
وذكر الأدميرال إيراني أن وحدة حماية ومرافقة السفن التابعة لسلاح البحر الإيراني
تلقت نداء استغاثة لإحدى السفن الإيرانية يفيد بتعرضها لهجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر، وهو ما دفع بسفن الحماية البحرية إلى التوجه ناحية هذه المنطقة، وتصدت لتلك القطع المعادية.
وأشار قائد سلاح البحرية الإرانية إلى أنه بعد وصول فريق حماية السفن إلى منطقة البحر الأحمر، اشتبكت مع السفن المعادية، لترغم الزوارق المعادية على المغادرة والفرار.
ولفت إلى أن السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم القراصنة في البحر الأحمر، واصلت المضي في وجهتها مؤكدا أن أفراد طاقمها سالمون جميعا.