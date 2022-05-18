https://arabic.sputniknews.com/20220518/الجيش-الروسي-يعيد-80-عائلة-مهجرة-منذ-6-سنوات-إلى-بلدتهم-الحدودية-مع-الأردن-1062404036.html

الجيش الروسي يعيد 80 عائلة مهجرة منذ 6 سنوات إلى بلدتهم الحدودية مع الأردن

الجيش الروسي يعيد 80 عائلة مهجرة منذ 6 سنوات إلى بلدتهم الحدودية مع الأردن

عادت 80 عائلة مهجرة إلى بلدة (ذيبين) الحدودية مع المملكة الأردنية بريف السويداء الجنوبي، أقصى جنوب سوريا. 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T18:27+0000

2022-05-18T18:27+0000

2022-05-18T18:27+0000

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وواكبت "سبوتنيك"، عودة العائلات المهجرة بعد مصالحة رعاها الجيش الروسي، وعقب استقرارهم في منازلهم، قام مركز المصالحة بتوزيع الاحتياجات الأساسية بما فيها المياه والاثاث المنزلي وتقديم الدعم الطبي لهم وغيرها من المستلزمات.وقال منصور خلف العمر، وهو أحد العائدين إلى ذيبين، لـ"سبوتنيك": "الحمد لله، لقد عدنا إلى أهلنا، قدم لنا الروس المساعدات التي نحتاجها، نشكر الحكومة السورية وروسيا".ومن جهته، قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، الأدميرال أليغ جوروبلوف، لـ "سبوتنيك": "نعكف حاليا على إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء في البلدة، على التوازي مع تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان العائدين".وأكد زهير غبرة، رئيس مجلس بلدية ذيبين، في حديث لـ"سبوتنيك" على "تكلل الجهود الروسية والسورية بعودة الأهالي (البدو) المهجرين إلى بلدتهم، مشددا على أولوية الأمان لأهالي ذيبين".وبدوره، شدد الدكتور فادي عيساني، رئيس مؤسسة التعاون السوري الروسي، على أهمية توفير الاحتياجات الطبية للسكان بما في ذلك إنشاء نقطة طبية محلية، مع تقديم الخدمات الصحية والنفسية.

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا