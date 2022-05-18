https://arabic.sputniknews.com/20220518/الحزب-الشيوعي-السوداني-يستنكر-احتجاز-قيادته-في-دولة-جنوب-السودان-1062396067.html

الحزب الشيوعي السوداني يستنكر احتجاز قيادته في دولة جنوب السودان

الحزب الشيوعي السوداني يستنكر احتجاز قيادته في دولة جنوب السودان

أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أن سلطات دولة جنوب السودان، احتجزت رئيس الحزب وبعض أعضاء الحزب بالعاصمة جوبا، على خلفية زيارته مناطق تسيطر عليها قوات "الحركة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T14:40+0000

2022-05-18T14:40+0000

2022-05-18T14:40+0000

أخبار جنوب السودان

أخبار السودان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102261/38/1022613830_0:163:4259:2559_1920x0_80_0_0_44e3b09758f08634af00da544e334e52.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان صحفي للحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأربعاء، أفاد بأن الحزب الشيوعي قد علم عن وفده في عاصمة جوبا بدولة جنوب السودان، وأنه "وبعد عودتهم من منطقة (كاودا) قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى "كاودا " بدون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان".ويؤكد الحزب أن "الوفد تمت معاملته بطريقة لائقة من قبل السلطات السلطات".وأوضح الحزب، أنه "سابقا نُشر أن وفدا من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسيا من أجل إسقاط الانقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقا للسلام الشامل والعادل.وأضاف البيان أن "المكتب السياسي للحزب الشيوعي يستنكر هذا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادة حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية".ويذكر أن منطقة "كاودا" السودانية تقع مع حدود دولة جنوب السودان ومازالت تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ولم تستطع القوات المسلحة السودانية استعادتها منذ العام 2011.ويشار إلى أن قائد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز ظل يرفض الحوار مع حكومة الرئيس السابق عمر البشير، كما ظل يرفض الحوار مع الحكومة الانتقالية الحالية إلا بتنفيذ بعض الإجراءات قبل دخوله في مفاوضات مباشرة مع السلطات السودانية.ويعتبر الحزب الشيوعي من اكثر الأحزاب السياسية رفضا لمشاركة المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وظل ينادي ويدعو أعضاءه ولجان المقاومة والسودانيين للتظاهر ضد العسكريين حتى تستطيع البلاد تشكيل حكومة مدنية لحكم الفترة الانتقالية حتى انتخابات عامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/جنود-حفظ-سلام-فيتناميون-يتجهون-إلى-جنوب-السودان-1061656568.html

أخبار جنوب السودان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار جنوب السودان, أخبار السودان اليوم