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https://arabic.sputniknews.com/20220518/الحزب-الشيوعي-السوداني-يستنكر-احتجاز-قيادته-في-دولة-جنوب-السودان-1062396067.html
الحزب الشيوعي السوداني يستنكر احتجاز قيادته في دولة جنوب السودان
الحزب الشيوعي السوداني يستنكر احتجاز قيادته في دولة جنوب السودان
أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أن سلطات دولة جنوب السودان، احتجزت رئيس الحزب وبعض أعضاء الحزب بالعاصمة جوبا، على خلفية زيارته مناطق تسيطر عليها قوات "الحركة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T14:40+0000
2022-05-18T14:40+0000
أخبار جنوب السودان
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان صحفي للحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأربعاء، أفاد بأن الحزب الشيوعي قد علم عن وفده في عاصمة جوبا بدولة جنوب السودان، وأنه "وبعد عودتهم من منطقة (كاودا) قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى "كاودا " بدون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان".ويؤكد الحزب أن "الوفد تمت معاملته بطريقة لائقة من قبل السلطات السلطات".وأوضح الحزب، أنه "سابقا نُشر أن وفدا من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسيا من أجل إسقاط الانقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقا للسلام الشامل والعادل.وأضاف البيان أن "المكتب السياسي للحزب الشيوعي يستنكر هذا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادة حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية".ويذكر أن منطقة "كاودا" السودانية تقع مع حدود دولة جنوب السودان ومازالت تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ولم تستطع القوات المسلحة السودانية استعادتها منذ العام 2011.ويشار إلى أن قائد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز ظل يرفض الحوار مع حكومة الرئيس السابق عمر البشير، كما ظل يرفض الحوار مع الحكومة الانتقالية الحالية إلا بتنفيذ بعض الإجراءات قبل دخوله في مفاوضات مباشرة مع السلطات السودانية.ويعتبر الحزب الشيوعي من اكثر الأحزاب السياسية رفضا لمشاركة المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وظل ينادي ويدعو أعضاءه ولجان المقاومة والسودانيين للتظاهر ضد العسكريين حتى تستطيع البلاد تشكيل حكومة مدنية لحكم الفترة الانتقالية حتى انتخابات عامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/جنود-حفظ-سلام-فيتناميون-يتجهون-إلى-جنوب-السودان-1061656568.html
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أخبار جنوب السودان, أخبار السودان اليوم

الحزب الشيوعي السوداني يستنكر احتجاز قيادته في دولة جنوب السودان

14:40 GMT 18.05.2022
© AP Photo / Justin Lynchجيش جنوب السودان
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Justin Lynch
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أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أن سلطات دولة جنوب السودان، احتجزت رئيس الحزب وبعض أعضاء الحزب بالعاصمة جوبا، على خلفية زيارته مناطق تسيطر عليها قوات "الحركة الشعبية -شمال" مع الحدود السودانية.
الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان صحفي للحزب الشيوعي السوداني، اليوم الأربعاء، أفاد بأن الحزب الشيوعي قد علم عن وفده في عاصمة جوبا بدولة جنوب السودان، وأنه "وبعد عودتهم من منطقة (كاودا) قد تم إيقافهم واحتجازهم والحد من حريتهم والتحقيق معهم من قبل جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان، حول سفرهم إلى "كاودا " بدون إخطار السلطات في دولة جنوب السودان".
عضو في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الفيتنامية يلتقط صورة سيلفي على متن الطائرة في حفل مغادرة القوة للمشاركة في مهمة حفظ السلام في جنوب السودان في هانوي في 27 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
جنود حفظ سلام فيتناميون يتجهون إلى جنوب السودان
27 أبريل, 09:20 GMT
ويؤكد الحزب أن "الوفد تمت معاملته بطريقة لائقة من قبل السلطات السلطات".
وأوضح الحزب، أنه "سابقا نُشر أن وفدا من قيادة الحزب الشيوعي السوداني التقى بوفد من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لمناقشة وثيقة الحزب (السودان: الأزمة وطريقة استرداد الثورة)، في اتجاه مواصلة الحملة حول توحيد القوى الثورية سياسيا من أجل إسقاط الانقلاب العسكري وقيام الدولة المدنية الديمقراطية تحقيقا للسلام الشامل والعادل.
وأضاف البيان أن "المكتب السياسي للحزب الشيوعي يستنكر هذا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له لقيادة حزب شرعي قانوني له شخصيته الاعتبارية السياسية".
ويذكر أن منطقة "كاودا" السودانية تقع مع حدود دولة جنوب السودان ومازالت تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ولم تستطع القوات المسلحة السودانية استعادتها منذ العام 2011.
ويشار إلى أن قائد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز ظل يرفض الحوار مع حكومة الرئيس السابق عمر البشير، كما ظل يرفض الحوار مع الحكومة الانتقالية الحالية إلا بتنفيذ بعض الإجراءات قبل دخوله في مفاوضات مباشرة مع السلطات السودانية.
ويعتبر الحزب الشيوعي من اكثر الأحزاب السياسية رفضا لمشاركة المكون العسكري في السلطة الانتقالية بالبلاد، وظل ينادي ويدعو أعضاءه ولجان المقاومة والسودانيين للتظاهر ضد العسكريين حتى تستطيع البلاد تشكيل حكومة مدنية لحكم الفترة الانتقالية حتى انتخابات عامة.
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