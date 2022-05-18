https://arabic.sputniknews.com/20220518/الحوثيون-يدعون-التحالف-إلى-الاستفادة-من-المدة-المتبقية-من-الهدنة-في-تسيير-الرحلات-الجوية-1062404370.html

الحوثيون يدعون التحالف إلى الاستفادة من المدة المتبقية من الهدنة في تسيير الرحلات الجوية

الحوثيون يدعون التحالف إلى الاستفادة من المدة المتبقية من الهدنة في تسيير الرحلات الجوية

دعا رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الاستفادة... 18.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-18T18:46+0000

2022-05-18T18:46+0000

2022-05-18T18:46+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

الهدنة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام عبر "تويتر"، "بنود الهدنة تنص على رحلتين أسبوعياً، وإلى وجهتين محددتين هما عمّان والقاهرة، وهو ما لم تلتزم به دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) التي أضاعت شهرا ونصف من زمن الهدنة دون أي رحلة من وإلى مطار صنعاء الدولي".وأضاف أن "ما يتطلبه الموقف هو الإسراع في تسيير الرحلات المقررة، والإفادة فيما تبقى من الوقت لتعويض ما فات منها".ويوم الاثنين الماضي، انطلقت أول رحلة جوية من مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام من التوقف، وذلك ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة الأممية، بعد 44 يوماً من سريانها مطلع نيسان/أبريل الماضي.يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة اليمنية، يوم الخميس الماضي، على استخدام الجوازات الصادرة من جماعة "أنصار الله" للسفر من مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أزمة بين الجانبين استمرت 18 يوماً، أدت إلى تعثر أول رحلة تجارية كانت مقررة في 24 نيسان/أبريل الماضي من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.وفي الثاني من الشهر الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن. كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من آب/أغسطس 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف. ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنصار-الله-تحذر-التحالف-العربي-من-إفشال-الهدنة-في-اليمن-1061982268.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, الهدنة