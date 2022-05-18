https://arabic.sputniknews.com/20220518/الخارجية-الأميركية-بلينكن-وتشاووش-أوغلو-يتعهدان-بمواجهة-التحديات-الجيوسياسية-1062406328.html
الخارجية الأميركية: بلينكن وتشاووش أوغلو يتعهدان بمواجهة "التحديات الجيوسياسية"
الخارجية الأميركية: بلينكن وتشاووش أوغلو يتعهدان بمواجهة "التحديات الجيوسياسية"
تعهد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بالعمل معا وبشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، مؤكدين التزامهما... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T20:16+0000
2022-05-18T20:16+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم
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وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء: "يعتزم وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، تعميق التعاون الثنائي من خلال حوار بناء ومفتوح على النحو المتصور عبر الآلية الاستراتيجية الأمريكية التركية".وتابع البيان: "الولايات المتحدة وتركيا ملتزمتان بالعمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية".وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على التحضير لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي، جو بايدن، مشيرا إلى أن الرئيسين سيناقشان القضايا الثنائية.وأوضح تشاووش أوغلو: "اليوم، كان هناك اجتماع على المستوى الوزاري، وقامت نولاند (وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند) بزيارة أنقرة"، وتابع، "من المقرر عقد اجتماع على مستوى قادة البلدين لمناقشة القضايا التي نشأت في العلاقات الثنائية".وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في 15 أيار/مايو، عن ثقته في الوصول إلى توافق حينما يتعلق الأمر بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في برلين على هامش اجتماعات الناتو، إنه لا يود وصف الحوار الذي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لكنه أكد "خلاصة القول إن الأمر عندما يتعلق بالعضوية أنا واثق في الوصول لتوافق".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تطلب-إذن-روسيا-لنقل-سفن-من-البحر-الأسود-1062404933.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
الخارجية الأميركية: بلينكن وتشاووش أوغلو يتعهدان بمواجهة "التحديات الجيوسياسية"
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تعهد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، بالعمل معا وبشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية، مؤكدين التزامهما "بتعميق التعاون الثنائي من خلال حوار بناء ومفتوح".
وأوضحت الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء: "يعتزم وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، تعميق التعاون الثنائي من خلال حوار بناء ومفتوح على النحو المتصور عبر الآلية الاستراتيجية الأمريكية التركية".
وتابع البيان: "الولايات المتحدة وتركيا ملتزمتان بالعمل معا بشكل وثيق لمواجهة التحديات الجيوسياسية الحالية".
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على التحضير لعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأميركي، جو بايدن، مشيرا إلى أن الرئيسين سيناقشان القضايا الثنائية.
وأوضح تشاووش أوغلو: "اليوم، كان هناك اجتماع على المستوى الوزاري، وقامت نولاند (وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند) بزيارة أنقرة"، وتابع، "من المقرر عقد اجتماع على مستوى قادة البلدين لمناقشة القضايا التي نشأت في العلاقات الثنائية".
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
، في 15 أيار/مايو، عن ثقته في الوصول إلى توافق حينما يتعلق الأمر بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد اجتماع مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في برلين على هامش اجتماعات الناتو، إنه لا يود وصف الحوار الذي جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، لكنه أكد "خلاصة القول إن الأمر عندما يتعلق بالعضوية أنا واثق في الوصول لتوافق".