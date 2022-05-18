https://arabic.sputniknews.com/20220518/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-17-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا-1062409193.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي... 18.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-18T23:49+0000
2022-05-18T23:49+0000
2022-05-18T23:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17212 شخصا، من بينهم 2004 أطفال، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.3 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من 228 ألف طفل.ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.في 5 أبريل، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية كان حملة مخطط لها مسبقا. وبحسب قوله، لا تنوي روسيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي شخص، لكنها ستتخذ إجراءات انتقامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/زاخاروفا-تأميم-أصول-سبيربنك-في-أوكرانيا-هو-سرقة-1062398806.html
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أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا
23:49 GMT 18.05.2022 (تم التحديث: 23:50 GMT 18.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه تم إجلاء أكثر من 17 ألف شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف، الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي: "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 17212 شخصا، من بينهم 2004 أطفال، إلى أراضي الاتحاد الروسي من مناطق خطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا".
وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.3 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من 228 ألف طفل.
ويأتي ذلك، تزامنا مع تواصل العملية العسكرية الروسية
في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 فبراير/شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح كييف.
في 5 أبريل، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن الطرد الجماعي للدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية كان حملة مخطط لها مسبقا. وبحسب قوله، لا تنوي روسيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي شخص، لكنها ستتخذ إجراءات انتقامية.